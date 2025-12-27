Hästskötare
Romnäs, Åsa / Djuruppfödarjobb / Håbo Visa alla djuruppfödarjobb i Håbo
2025-12-27
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Romnäs, Åsa i Håbo
Vi söker tre stycken ansvarsfulla och engagerade hästskötare till vår hästgård. Tjänsten passar dig som har gedigen erfarenhet av arbete med unghästar och föl, trivs med varierande arbetsuppgifter och inte är rädd för att ta i när det gäller praktiskt gårdsarbete.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Daglig skötsel av hästar
Hantering och tillsyn av unghästar och föl
Utfodring, mockning och allmän stallvård
Medverkan vid in- och utsläpp
Underhåll och enklare reparationer av hästgårdens byggnader och anläggningar
Övriga förekommande arbetsuppgifter på gårdenKvalifikationer
Dokumenterad vana av arbete med unghästar och föl
God hästkunskap och trygg hästhantering
Praktisk erfarenhet av fastighets- och gårdsunderhåll
Körkort klass C (krav)
God fysik och vana vid fysiskt arbete
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Meriterande
Utbildning inom hästnäringen
Språk Uzbekiska/Ryska
Erfarenhet av maskiner och lantbruksfordon
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst i en professionell hästverksamhet
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Anställningsform (fast) och lön enligt nivå avs kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Mail
E-post: info@bbgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hästskötare Bultarbo Gård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Romnäs, Åsa Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Romnäs Åsa Kontakt
Sterfan Persson info@bbgard.se Jobbnummer
9664054