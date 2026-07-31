Hässleholms Kommun Fastschemarad 90%

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FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-07-31
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Vi söker en engagerad och omtänksam personlig assistent till vår kund – en glad och härlig 8-årig tjej. Är du en ansvarsfull person som vill göra verklig skillnad i ett barns vardag och bidra med trygghet, glädje och utveckling? Då kan det vara dig vi söker!
Vår kund bor tillsammans med sin mamma, pappa och lillasyster i ett hus på landet. Då kollektivtrafik saknas krävs körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
På vardagarna går hon i skolan där hon har stöd av en elevassistent. Arbetet som personlig assistent är därför främst förlagt till eftermiddagar, kvällar och vakna nätter. Helgarbete kan förekomma vid behov, men ingår inte i ett fast schema.
På fritiden tycker hon om att leka, hitta på roliga aktiviteter och gå på lugna promenader. Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes vardag. Du stöttar henne i de dagliga momenten och följer med på aktiviteter både i och utanför hemmet. Arbetet sker i nära samarbete med familjen.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som har ett lugnt, tryggt och positivt bemötande. Är lyhörd och har ett genuint intresse av att arbeta med barn. Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med familjen. Har du erfarenhet av sondmatning och epilepsi är det meriterande.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller arbete med barn är en fördel, men vi lägger allra störst vikt vid personlig lämplighet och god personkemi.
På kundens uttryckliga önskemål söker vi i första hand kvinnliga sökande, då kunden känner sig mest bekväm med kvinnliga assistenter.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Meriterande erfarenheter
Är rökfri under arbetstid.
Noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv.
Erfarenhet av att arbete som personlig assistent (meriterande med relevant utbildning)
Svenska i både tal och skrift.
Har erfarenhet av sondmatning och epilepsi.
Har jobbat med alternativ och kompletterande kommunikation AKK.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Tjänstgöringsgrad: 90 %.
Start enligt överenskommelse.
Fast schema.
Arbetstiderna är förlagda till eftermiddagar, kvällar och vakna nätter.
Du arbetar varannan vecka natt 22:00-08:00 och varannan vecka eftermiddag 13:30-18:00.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
281 43 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Kundansvarig
Renata Krystyniak renata.krystyniak@fmfassistans.se +46721839787 Jobbnummer
10017586