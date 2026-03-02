Hårtransplantations assistent
Skövdekliniken AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-03-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövdekliniken AB i Skövde Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Vi är en skönhetsklinik som jobbar med allt inom skönhet/laser/injektioner/kosmetiska tatueringar och nu hårtransplantationer. Vi vill leverera våra patienter den bästa garantin och kvaliteten som finns...Dina arbetsuppgifter
Assistera vid hårtransplantationer och vid förberedelser inför behandlingar
Ansvara för sterilisering, förberedelse av instrument, hantering av material
Ta emot och informera patienter före och efter behandling
Stödja vårdteamet under behandling och återhämtningsfas
Dokumentation och eftervård enligt klinikens rutiner
Vi söker dig som
Har relevant erfarenhet eller utbildning (t.ex. vård, hygien, patientbemötande, medicinsk assistans eller liknande)
Är noggrann, ansvarstagande och har god hygienisk disciplin
Har god kommunikationsförmåga och kan bemöta patienter med respekt och empati
Kan arbeta i team och är flexibel med arbetsuppgifter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: Info@skovdekliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hår". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövdekliniken AB
(org.nr 559014-7632), http://www.skovdekliniken.se
Torggatan 17 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9770790