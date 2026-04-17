Harley-Davidson Tekniker, Motorcykelmekaniker
2026-04-17
Som mekaniker på Harley-Davidson Järvsö / Järvsö Motor, kliver du in i en värld där Motorljud slår väckarklockor,där krom är en livsstil och där vi inte bara jobbar med hojar - vi lever med hojarna. Ja, det låter kaxigt och det ska det göra. För det är exakt vad det är. Vi skrattar högt, hjälper varandra när det behövs och tar gärna en sväng på hojarna när chansen finns. Och där emellan? Då skruvar vi på några av världens mest ikoniska, råa och kompromisslösa amerikanska motorcyklar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
-Service,underhåll och styling av Harley-Davidson Motorcyklar.
• Skadereparationer.
-Elektronisk och mekanisk felsökning och reparation.
• Leveransfärdigställande av nya och begagnade maskiner.
• Motoroptimeringaribromsbänk.
Vem tror vi att du är?
• Du älskar att skruva.
• Inte för att du måste -utan för att du vill.
• CV i all ära, men känslan i fingrarna är viktigare.
• Du är nyfiken, ger dig inte förrän det sitter
• Du trivs i ett team där man backar varandra. Vi satsar på dig, om du satsar på oss. Resten är Harley-Davidson..Passion och intresse.
Järvsö Motor AB / Harley-Davidson Järvsö Startades 1984 av samma ägare som idag, Så vi har funnits i 42 år och våran ambition och huvudsakliga inriktning är att vara en fullserviceanläggning med absolut högsta service inom MC
Vi har fått flera utmärkelser från bland annat Harley-Davidson & Svedea
2017 H-D Bar & Skeild Award
2020 Årets MC-Handlare Svedea
2021 Svedea Årets MC-Verkstad
2022 H-D Dealer of the year Norden
2022 Top performer dealer 1/66 in the world
2023 Touring Sales EMEA Europe
Så som du förstår så strävar vi efter att alltid göra vårat bästa och att vara i framkant.
Vår strävan är att ala våra tekniker skall utbildas på sikt till Master Technician, en utbildning som vi bekostar.
Vi är ett sammansvetsat gäng som trivs ihop och brinner för det vi gör och våra produkter, och vi har roligt på jobbet. Så nu har du chansen att bli en av oss i vårat Team. Vi behöver utöka med ytterligare en medarbetare på vår verkstad inför 2026, då efterfrågan av våra tjänster på verkstaden har ökat mycket , så känner du att detta skulle passa dig . Sök tjänsten nu!
Tillträde enligt överenskommelse snarast
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: anders@jcmotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Harley-Davidson Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järvsö Motor AB
(org.nr 556442-0072)
Industrivägen 22 (visa karta
)
827 51 JÄRVSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
anders Larsson anders@jcmotor.se 0706250420
