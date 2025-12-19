Hardware Test Engineer sökes till Westermo!
2025-12-19
Söker du en tekniskt utmanande roll där hårdvarutestning, kvalitet och regelefterlevnad står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Vi söker nu en engagerad och strukturerad hårdvarutestingenjör till Westermos FoU-verksamhet i Västerås.
Hos Westermo är hög kvalitet och trohet mot specifikation grundläggande värderingar. Ambitionen är att utveckla marknadsledande produkter för industriell datakommunikation, vilket präglar hela utvecklingskedjan - från design till test och certifiering.
Information om tjänsten
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du kommer att tillhöra Westermos team för hårdvarutestning, som ansvarar för att specificera, planera och genomföra tester av företagets produkter. Teamet säkerställer att produkterna uppfyller gällande myndighetskrav och standarder, såsom EMC, LVD och RED, samt andra relevanta miljökrav. Arbetet innebär även löpande kontakt med internationella test- och certifieringsinstitut.
Rollen är placerad inom hårdvaruavdelningen i FoU-organisationen. Du kommer att arbeta nära hårdvarudesigners, projektledare och andra specialister, med fokus på att säkerställa kvalitet och efterlevnad genom hela produktutvecklingsprocessen.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Koordinera, stödja och genomföra efterlevnadsaktiviteter inom EMC, klimat-, mekaniska-, säkerhets- och andra elektriska tester
Vara samordnande kontaktperson gentemot externa test- och certifieringsinstitut
Driva och utveckla kompetensområdet regelefterlevnad samt säkerställa införande av nya myndighetskrav
Bevaka och följa förändringar i regelverk och standarder
Utveckla, dokumentera och kontinuerligt förbättra testprocesser och testprocedurer
Vi söker dig som
Har erfarenhet och intresse för certifiering och hårdvarutestning inom elektronik och som trivs i en roll där kvalitet står i centrum. Du är van vid att arbeta självständigt med typtester och har ett strukturerat arbetssätt. Erfarenhet av industriprodukter, särskilt för användning i krävande och tuffa miljöer, är meriterande.
Examen inom elektroteknik eller motsvarande
Förmåga att tolka och navigera i tekniska standarder och krav, både ur certifierings- och kundperspektiv
Förståelse för EU:s CE-märkning och liknande processer
Grundläggande förståelse för elektrisk säkerhet
Kunskap inom EMC/RF och miljökrav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande
Några års erfarenhet av arbete med regelefterlevnad inom teknik eller ingenjörsroller
Dokumenterad erfarenhet av att ta produkter genom certifieringsprocesser
Kunskaper i svenska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och van vid att dokumentera ditt arbete. Du trivs med att arbeta i projektform och i nära samarbete med testare, designers och andra intressenter. Westermo värdesätter kunskapsdelning och samarbete - en kultur där initiativtagande och engagemang uppmuntras.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar, sara.glennhammar@pn.se
