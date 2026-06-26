Hårdvarutestare

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Saab Aktiebolag / Teknikjobb / Linköping Visa alla teknikjobb i Linköping
2026-06-26
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I denna tjänst får du möjligheten att använda ditt sinne för problemlösning i praktiken. Här får du möjligheten att röra dig inom många teknikområden, jobba brett och med flertalet kontaktytor inom företaget. Vi hoppas att på så vis få hjälpa dig att utvecklas, samtidigt som vi hoppas att du vill bidra till att utveckla och förbättra vår verksamhet med personligt driv och engagemang. Hos oss värdesätts din förmåga att ställa frågor, hitta mönster i data och föreslå smarta lösningar när du stöter på utmaningar.
Dina huvuduppgifter kommer gå ut på att:
Utföra tester, framför allt på kretskort och andra apparater, enligt instruktioner
Avläsa och arkivera testdata från genomförda tester
Dokumentera testresultat och säkerställa att all testdata hanteras enligt våra rutiner
Assistera testtekniker vid behov med diverse testmoment
Tjänstort är Tannefors i Linköping och arbetstiden kommer vara förlagd på dagtid.Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Vi letar efter en teknikintresserad och nyfiken person med stark vilja att lära sig. För att lyckas i rollen tror vi att du har en grundläggande teknisk utbildning, exempelvis från teknikprogrammet på gymnasiet, eller att du kanske har påbörjat en civilingenjörsutbildning men valt att byta riktning. Kanske har du byggt datorer hemma eller är allmänt fascinerad av teknik och elektronik.
Du trivs med detaljorienterade uppgifter och har en naturlig fallenhet för att arbeta noggrant, strukturerat och metodiskt med testdata och dokumentation. Du är också en person som kan ha många bollar i luften samtidigt. Ditt driv och engagemang är viktigt för oss, och vi söker dig som vill utvecklas inom testning och kvalitetsarbete i en teknikfokuserad miljö. Om du brinner för teknik, är noggrann och har ett öga för detaljer, då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
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581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9981893