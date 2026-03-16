Happy Boss söker Receptionist/Office Coordinator- vid behov
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Om rollen
Vi söker nu receptionister och Office Coordinators för behovsanställning hos våra kunder i centrala Stockholm. Du blir anställd av oss på Happy Boss men arbetar ute hos någon av våra kunder när behov uppstår, exempelvis vid sjukfrånvaro, semester eller extra bemanning.
I rollen är du ofta det första intrycket av företaget och har en viktig funktion i att skapa en professionell och välkomnande arbetsmiljö för både medarbetare och besökare. Arbetsmiljöerna är ofta internationella, vilket innebär att du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Rollen passar dig som trivs i en serviceinriktad och varierande arbetsmiljö, är flexibel och snabbt kan sätta dig in i nya sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter
Välkomna besökare och hantera receptionen på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Hantera inkommande samtal, post och leveranser
Säkerställa att mötesrum och gemensamma ytor är i ordning och representativa
Stöd vid möten och besök, exempelvis beställning av fika och lunch
Säkerställa att kök, kaffestationer och kontorsytor är välorganiserade och välfyllda
Beställning av kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror
Administrativa uppgifter kopplade till kontorsservice
Vara ett stöd för medarbetare i olika praktiska kontorsfrågor
Vi tror att du har
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av liknande roller, gärna inom reception, service eller kontorsservice
En hög känsla för struktur och kvalitet
Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
En stark servicekänsla och ett professionellt bemötande
Ett flexibelt och proaktivt arbetssätt
Vad vi erbjuder
En varierande roll där du får möjlighet att arbeta i olika företagsmiljöer och utveckla din servicekompetens. Du blir en del av Happy Boss och vår gemenskap, där vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och professionalism.
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att arbetspassen kan variera beroende på våra kunders behov.
Vi träffar kandidater löpande, och tycker du att ovan låter som något för dig ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan eller frågor kring rollen eller processen kan riktas till rekrytering@happyboss.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivare Happy Boss AB
(org.nr 556838-4076), https://jobb.happyboss.se
Vallgatan 5 (visa karta
)
170 67 SOLNA Arbetsplats
