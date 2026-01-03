Hantverkare inom polering och montering - Vallonmässing
Vallonmässing AB / Musikinstrumentmakarjobb / Valdemarsvik Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Valdemarsvik
2026-01-03
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallonmässing AB i Valdemarsvik
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vallonmässing är ett växande företag i Valdemarsvik som tillverkar exklusiva inredningsdetaljer i mässing. Vi behöver nu förstärka verkstaden med en praktiskt lagd person som vill arbeta med vårt unika sortiment.
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta med händerna och har ett bra öga för kvalitet och finish. Vi värdesätter att du är självgående och kan sköta dina uppgifter under eget ansvar.Publiceringsdatum2026-01-03Dina arbetsuppgifter
Polering: Ge metalldetaljerna dess slutfinish genom noggrann polering.
Montering: Sätta ihop komponenter till färdiga inredningsprodukter.
Kvalitetskontroll: Se till att de detaljer du arbetar med håller vår höga standard.
Löpande verkstadsarbete: Enklare förberedelser och efterarbete i produktionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är händig och noggrann. Du behöver inte ha erfarenhet av just mässing sedan tidigare - vi lär dig tekniken på plats - men du ska ha ett intresse för hantverk och vara bekväm med att arbeta självständigt med dina uppgifter. Som person är du en "doer" som ser vad som behöver göras i verkstaden.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett lokalt företag i Valdemarsvik.
Stor frihet under ansvar - du har stora möjligheter att styra ditt eget arbete.
Grundlig upplärning i ett unikt och vackert hantverk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@vallonmassing.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallonmässing AB
(org.nr 556873-2597)
Kärnhult 4 (visa karta
)
615 94 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668197