Hantverkare

Handyman till No18 - deltid/timanställning
No18 är ett premiumkontorshotell där känsla, kvalitet och detaljer sitter i väggarna. Nu söker vi en handyman som ser det andra missar - och fixar det innan någon ens hinner klaga.
Det här passar dig som är händig, självgående och lugn, gärna senior eller pensionär som vill jobba lite lagom, men med stolthet i jobbet.
Om rollen
Du ansvarar för enklare underhåll och löpande fix i våra lokaler, bland annat:
Småreparationer, justeringar och montering
Tillsyn av lokaler, möbler och gemensamma ytor
Förebyggande fix - hellre före än efter
Kontakt med personal vid behov
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Jobbar självständigt och tar eget ansvar
Är noggrann och gillar ordning & reda
Är serviceinriktad och trygg i sociala miljöer
Förstår att miljön är premium - och beter sig därefter
Vi erbjuder
Timanställning/deltid
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö i snygga lokaler
Ett varmt, professionellt team
Ett jobb där din erfarenhet verkligen gör skillnad
Låter det som något för dig - eller någon du känner?
Hör av dig till oss på No18. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: event@no18.se Arbetsgivare No18 Office & Lounge Sveavägen AB
(org.nr 559278-0414)
Sveavägen 50 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715286