Bofast AB bildades 1994 och är ett fastighetsbolag med verksamhet i Halland, Småland och Västergötland. Bolaget äger och förvaltar ca 1500 lägenheter och lokaler med en total yta om ca 145 000 kvm. Balansomslutningen uppgår till 700 MSEK, hyresintäkter 136 MSK. Totalt är vi 30 medarbetare med kontor i Hyltebruk.
Bofast AB söker Hantverkare
Vi förstärker vårt team inom fastighetsförvaltning och anställer nu en hantverkare som kommer att arbeta med renovering av våra fastigheter samt felavhjälpande underhåll i våra lägenheter och lokaler. Du arbetar självständigt men också som en del i ett team där alla tar ett gemensamt ansvar och bidrar till att vara en god hyresvärd.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Snickeri- och byggservicearbeten
- Golvläggning och ytskiktsrenovering
- Målning och mindre byggprojekt
- Felavhjälpande underhåll efter felanmälan
- Mindre renoveringsprojekt i våra fastigheter
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och har ett öga för kvalitet och service. Du tar ansvar för ditt arbete, är lösningsfokuserad och ser vad som behöver göras utan att någon säger till.
Du tycker om att arbeta i ett familjärt bolag där man hjälps åt, delar kunskap och har nära kontakt med både kollegor och hyresgäster.
Krav:
- Kunskap och erfarenhet av renoveringsarbeten inom fastighetsbranschen
- B-körkort
- Svenska i tal och skrift
Arbetsort:
- Utgår ifrån Gislaved eller Svenljunga/Tranemo med omnejd
Omfattning:
- Heltid
- Rapporterar till arbetsledare
Meriterande:
- Anställning som hantverkare
- Fast lön, månadslön
- Servicebil ingår
Anställningsvillkor:
- Heltid, tillsvidare
Varför Bofast?
Hos oss blir du en del av ett stabilt och växande fastighetsbolag med korta beslutsvägar och stort engagemang.
Vi värdesätter gemenskap, ansvar och yrkesstolthet - och ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Ansökan: Ansökan skall innehålla personligt brev samt CV. Ansökan skickas till janos.wencel@bofast.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-08. Vi hanterar ansökningar löpande.
Vid frågor kontakta arbetsledare Janos Wencel 0709439894, janos.wencel@bofast.se Så ansöker du
