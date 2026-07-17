Handyman

Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-07-17


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Handyman till CBRE



Vill du arbeta som Handyman i ett globalt företag med stark lokal närvaro och en samarbetsinriktad kultur?
Hos CBRE blir du en del av ett engagerat team och arbetar i en varierad roll där kvalitet, service och utveckling står i fokus. Vi tillämpar löpande urval - sök redan idag!



Om CBRE
CBRE är världens ledande företag inom kommersiella fastigheter och fastighetsrelaterade tjänster, med över 140 000 medarbetare globalt som stödjer kunder i fler än 100 länder. Inom Global Workplace Solutions (GWS) levererar vi integrerade facility management-lösningar till några av världens ledande företag.

CBRE är ett värderingsdrivet företag som vägleds av våra kärnvärden RISE: Respect, Integrity, Service och Excellence - värderingar som präglar vår kultur och hur vi arbetar tillsammans.

Vi söker nu en Handyman till vårt team på Lindholmen i Göteborg. Du blir en del av ett onsite-team med nära samarbete mellan drift, service och kund, i en modern kontorsmiljö med höga krav på service, säkerhet och kvalitet i det dagliga arbetet.



Rollen
I rollen som Handyman ansvarar du för enklare underhåll, tillsyn och praktiska insatser i den dagliga driften. Du bidrar till att arbetsmiljön är välfungerande, säker och trivsam för kundens medarbetare och besökare.

Ansvarsområden inkluderar:

• Enklare reparationer och löpande underhåll i fastigheten.

• Tillsyn, rondering och felavhjälpande åtgärder.

• Hantering av inkommande felanmälningar.

• Kontakt med leverantör och entreprenör vid behov.

• Stöd vid projekt, ombyggnationer, möbleringar och andra praktiska moment.

• Säkerställande av ordning och reda i allmänna utrymmen och tekniska miljöer.

• Medverka i det systematiska brandskyddsarbetet, inklusive SBA-ronderingar, uppföljning och rapportering av avvikelser enligt gällande rutiner och lagkrav.

• Fungera som lokal Security Point of Contact (SPOC) och vara kontaktperson i säkerhetsrelaterade frågor gentemot medarbetare, leverantörer och interna säkerhetsfunktioner.

• Bidra till att identifiera, rapportera och följa upp säkerhetsrelaterade avvikelser samt driva förbättringsåtgärder.

• Bidra till god service och ett professionellt bemötande gentemot kund och användare.

Vem du är
Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av en liknande roll inom fastighet, service eller tekniskt underhåll.

• Har erfarenhet av SBA-arbete och genomförande av regelbundna säkerhets- och brandskyddsronderingar.

• Är praktiskt lagd, självgående och lösning orienterad.

• Har ett högt servicetänk och trivs i en roll med många kontaktytor.

• Är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.

• Behärskar svenska i tal och skrift.

Du är serviceinriktad, pålitlig, proaktiv och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.



Meriterande

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandskyddsronderingar och/eller relevant utbildning inom brandskydd.

• Att vara lokal kontaktperson i säkerhetsfrågor, exempelvis som Single Point of Contact (SPOC) eller i liknande säkerhetssamordnande funktion

• Erfarenhet från internationella kontorsmiljöer eller större verksamheter med höga krav på säkerhet och efterlevnad.

• Utbildning inom brandskydd, säkerhet eller fastighetsdrift.



Vi erbjuder

• En stabil arbetsgivare med internationell räckvidd och stark närvaro i Norden

• En varierad roll med utvecklingsmöjligheter

• Konkurrenskraftiga förmåner enligt lokal marknadsstandard

• En vardag där service, kvalitet och professionalism står i fokus.



Ytterligare information

• Omfattning: Heltid (provanställning kan komma att tillämpas)

• Placering: Göteborg, Lindholmspiren 11, 417 56 Göteborg, Sweden.

• Startdatum: Enligt överenskommelse



Sök redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Alla kandidater måste ansöka via systemet i enlighet med GDPR-krav.

Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroller komma att genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och kundkrav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cbre Gws Sweden AB (org.nr 556991-2628)
Lilla nygatan 2 (visa karta)
411 09  GOTHENBURG

Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
Contact
Sara Tamadon Nejad
Sara.TamadonNejad@cbre.com

Jobbnummer
10004969

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