Handyman
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-17
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Handyman till CBRE
Vill du arbeta som Handyman i ett globalt företag med stark lokal närvaro och en samarbetsinriktad kultur?
Hos CBRE blir du en del av ett engagerat team och arbetar i en varierad roll där kvalitet, service och utveckling står i fokus. Vi tillämpar löpande urval - sök redan idag!
Om CBRE
CBRE är världens ledande företag inom kommersiella fastigheter och fastighetsrelaterade tjänster, med över 140 000 medarbetare globalt som stödjer kunder i fler än 100 länder. Inom Global Workplace Solutions (GWS) levererar vi integrerade facility management-lösningar till några av världens ledande företag.
CBRE är ett värderingsdrivet företag som vägleds av våra kärnvärden RISE: Respect, Integrity, Service och Excellence - värderingar som präglar vår kultur och hur vi arbetar tillsammans.
Vi söker nu en Handyman till vårt team på Lindholmen i Göteborg. Du blir en del av ett onsite-team med nära samarbete mellan drift, service och kund, i en modern kontorsmiljö med höga krav på service, säkerhet och kvalitet i det dagliga arbetet.
Rollen
I rollen som Handyman ansvarar du för enklare underhåll, tillsyn och praktiska insatser i den dagliga driften. Du bidrar till att arbetsmiljön är välfungerande, säker och trivsam för kundens medarbetare och besökare.
Ansvarsområden inkluderar:
• Enklare reparationer och löpande underhåll i fastigheten.
• Tillsyn, rondering och felavhjälpande åtgärder.
• Hantering av inkommande felanmälningar.
• Kontakt med leverantör och entreprenör vid behov.
• Stöd vid projekt, ombyggnationer, möbleringar och andra praktiska moment.
• Säkerställande av ordning och reda i allmänna utrymmen och tekniska miljöer.
• Medverka i det systematiska brandskyddsarbetet, inklusive SBA-ronderingar, uppföljning och rapportering av avvikelser enligt gällande rutiner och lagkrav.
• Fungera som lokal Security Point of Contact (SPOC) och vara kontaktperson i säkerhetsrelaterade frågor gentemot medarbetare, leverantörer och interna säkerhetsfunktioner.
• Bidra till att identifiera, rapportera och följa upp säkerhetsrelaterade avvikelser samt driva förbättringsåtgärder.
• Bidra till god service och ett professionellt bemötande gentemot kund och användare.
Vem du är
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av en liknande roll inom fastighet, service eller tekniskt underhåll.
• Har erfarenhet av SBA-arbete och genomförande av regelbundna säkerhets- och brandskyddsronderingar.
• Är praktiskt lagd, självgående och lösning orienterad.
• Har ett högt servicetänk och trivs i en roll med många kontaktytor.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Du är serviceinriktad, pålitlig, proaktiv och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandskyddsronderingar och/eller relevant utbildning inom brandskydd.
• Att vara lokal kontaktperson i säkerhetsfrågor, exempelvis som Single Point of Contact (SPOC) eller i liknande säkerhetssamordnande funktion
• Erfarenhet från internationella kontorsmiljöer eller större verksamheter med höga krav på säkerhet och efterlevnad.
• Utbildning inom brandskydd, säkerhet eller fastighetsdrift.
Vi erbjuder
• En stabil arbetsgivare med internationell räckvidd och stark närvaro i Norden
• En varierad roll med utvecklingsmöjligheter
• Konkurrenskraftiga förmåner enligt lokal marknadsstandard
• En vardag där service, kvalitet och professionalism står i fokus.
Ytterligare information
• Omfattning: Heltid (provanställning kan komma att tillämpas)
• Placering: Göteborg, Lindholmspiren 11, 417 56 Göteborg, Sweden.
• Startdatum: Enligt överenskommelse
Sök redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Alla kandidater måste ansöka via systemet i enlighet med GDPR-krav.
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroller komma att genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och kundkrav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Lilla nygatan 2 (visa karta
)
411 09 GOTHENBURG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Contact
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
10004969