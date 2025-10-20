Handledare/Vaktmästare
2025-10-20
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-20
Serviceavdelningen samlar kommunens bilpool internpost, lokalvård, måltidsverksamhet, verkstad- och servicegrupp samt möbelpool och centralförråd.
Här arbetar cirka 45 medarbetare - lokalvårdare, kockar, måltidspersonal och vaktmästare tillsammans för att leverera god service till kommunens verksamheter.
Vi söker nu en Handledare/Vaktmästare till Verkstad & Service.
Cirka 10 % av din arbetstid kommer att bestå av att stötta samordnaren för kommunens bilpool.Om tjänsten
I rollen som Handledare/Vaktmästare arbetar du både praktiskt och stödjande. Du handleder personer i olika livssituationer och med olika förutsättningar, samtidigt som du utför service- och vaktmästaruppgifter inom kommunens verksamheter.
Du bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull arbetsmiljö för både deltagare och kollegor.Dina arbetsuppgifter
Handleda och stötta personer i olika arbetsmoment
Utföra vaktmästarsysslor inom kommunens verksamheter
Serva kommunens bilar och genomföra enklare reparationer
Delta i arbetet inom kommunens verkstad och servicegrupp
Samarbeta med kollegor och samordnare inom serviceavdelningenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är självständig, flexibel och trygg i dig själv
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera
Har servicekänsla och vill bidra till kommunens verksamheter
Är strukturerad och arbetar mot gemensamma mål
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Har datavana
Meriterande:
Erfarenhet som vaktmästare eller inom snickeri/montering
Erfarenhet av enklare fordonsreparationer eller utbildning som fordonstekniker
Utbildning som handledare
Kunskap om kommunal verksamhet
Utbildning i bakgavellyft och arbete på väg
Erfarenhet av att arbeta med personer med NPF-diagnoser
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och meningsfull tjänst i en arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum.
Heltid med flexibla arbetstider
Rökfri arbetstid
En arbetsplats som värdesätter mångfald och inkludering
Kompetensutveckling och möjlighet att växa inom organisationen
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Placering: Älvkarleby kommun - Verkstad & Service
Välkommen med din ansökan
Är du redo att göra skillnad i människors vardag - samtidigt som du får arbeta i en naturnära och varierad miljö?
Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss i Älvkarleby kommun!
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
