Handledare till Rinmangymnasiet
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogjobb i Eskilstuna
2026-07-14
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Är du utbildad socionom eller beteendevetare och trivs bäst när du verkligen får arbeta nära ungdomar och skapa trygghet och stöd? Vill du öka elevernas välbefinnande genom stöttning och samtal? Då kan den här tjänsten vara något för dig.
Rinmangymnasiet 3 består av sju mindre enheter där varje enhet har sin egen profil utifrån elevernas behov. Enheterna vänder sig till elever med olika utmaningar och behov av individuella anpassningar. Enheten ERC har en specialpedagogisk verksamhet för elever med NPF problematik där vi erbjuder IMA och samhällsprogrammet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Du jobbar främjande och förebyggande med våra elever. I klassrummet stöttar du lärare med elevstöd i en handledande roll. Tillsammans med arbetslaget arbetar du med samtalsstöd till elever men också med motivation och stöd både i grupp samt med enskilda individer. Du är mentor och håller regelbundna utvecklingssamtal, stämmer kontinuerligt av och följer upp elevens studiesituation med vårdnadshavare samt externa och interna instanser.
Allt sker i nära samarbete med verksamhetens arbetslag där specialpedagog, handledare och lärare ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller beteendevetarexamen eller motsvarande. Vi vill att du har erfarenhet av att jobba med ungdomar på högstadie- eller gymnasienivå med behov av särskilt stöd. Du är van att använda olika dokumentationsprogram och IT-stöd i ditt arbete. Tydlig kommunikation är en central del av vår verksamhet och därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du behöver även ha ett B-körkort. Meriterande är om du har utbildning i samtalsmetodik för stödsamtal enligt MI eller liknande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är duktig på att bemöta elever i olika miljöer och ser de individuella behoven hos varje individ. Även i stressiga situationer behåller du ett lugn. Som person är du trygg i dig själv, vågar ta initiativ och står stadigt även i utmanande situationer samtidigt som du möter andra med värme. Innan anställning behöver du visa upp aktuellt polisregisterutdrag.
Intervjuer sker den 4 och 6 augusti 2026.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
10002815