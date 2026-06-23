Handledare till Jobbcentrum med vårdkunskaper.
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogjobb i Eskilstuna
2026-06-23
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Tycker du om att undervisa, motivera och stötta människor i deras utveckling? Hos oss får du kombinera undervisning, coachning och vägledning för att stärka deltagare på deras väg mot arbetslivet. Låter det intressant? Då kan du vara den handledare vi söker!
På Jobbcentrum City får du en central roll där du coachar, inspirerar och stöttar deltagare i deras personliga och yrkesmässiga utveckling med målet att stärka deras möjligheter till arbete och egen försörjning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
I den här rollen får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor som står långt från arbetsmarknaden. Du undervisar inom vård och omsorg samtidigt som du vägleder och motiverar deltagare att ta sig vidare till utbildning inom vården. Genom ett nära samarbete med kollegor bidrar du till att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande miljö där deltagarna får stärka sina förutsättningar att bli en del av arbetslivet och samhället.
Du stöttar deltagarna i att utveckla sina kunskaper i svenska, stärka sina digitala färdigheter och förbereda sig för arbetslivet genom undervisning, gruppaktiviteter, studiebesök och individanpassat stöd. Rollen innebär också att skapa motivation, bygga förtroendefulla relationer och väcka framtidstro hos människor som behöver stöd på vägen mot arbete eller studier.
Enklare administration, som närvaroregistrering, dokumentation, läxhjälp och stöd i myndighetskontakter ingår också som en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan relevant vårdutbildning och som har erfarenhet av att handleda, vägleda eller utbilda studerande under deras APL. Du har goda yrkeskunskaper inom vårdområdet och kan på ett pedagogiskt och inspirerande sätt förmedla kunskap till andra. För rollen krävs också erfarenhet av att planera, strukturera och genomföra aktiviteter, utbildningsinsatser eller gruppverksamhet. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med både skola, Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) och andra relevanta aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deltagarnas utveckling. B-körkort är ett krav.
Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden, exempelvis inom arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning eller liknande verksamhet. Vi ser även positivt på om du har goda kunskaper i arabiska och/eller somaliska, då det kan vara ett värdefullt stöd i kontakten med våra deltagare.
Som person är du engagerad, trygg och relationsskapande. Du har förmåga att motivera människor och skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du arbetar strukturerat och målinriktat. Du trivs med att samarbeta med kollegor och andra samverkansparter och ser värdet av att bidra till en inkluderande och utvecklande miljö där varje individ ges möjlighet att växa och nå sina mål.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Tollan johanna.tollan@eskilstuna.se 016-7103149 Jobbnummer
9974987