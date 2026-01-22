Handledare/Socionom
Om Fontänhuset
Vill du vara med och göra skillnad för människor med psykisk ohälsa?
På Fontänhuset arbetar vi med att stödja människor som lever med psykisk ohälsa, genom att ta vara på och fokusera på deras friska sidor. Den så kallade Fontänhusmodellen har visat sig framgångsrik! Det finns drygt 400 Fontänhus i över 30 länder, och här i Sverige finns 18 varav ett i Östersund , Fontänhuset Jämtland Härjedalen, som bedrivs som ideell förening.
Hos oss är man inte en klient, brukare eller patient; man är medlem. Som medlem deltar man frivilligt i verksamheten efter förmåga och förutsättningar. På Fontänhuset arbetar handledare och medlemmar prestigelöst sida vid sida i en arbetsinriktad dag av gemenskap, delaktighet och respekt. Nu söker vi en engagerad socionom som vill vara en del av ett meningsfullt sammanhang. Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi arbetar med personer mellan 18 - 67 år som har erfarenhet av psykisk ohälsa och befinner sig på vägen till återhämtning. Fontänhusmodellen ger medlemmar möjlighet att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar och studieplatser, samt stöttning att hitta rätt utbildning och fullfölja studier. Den sociala delen går som en röd tråd genom hela Fontänhuset. Som handledare hos oss blir du del av en dynamisk vardag, där du förväntas delta i och driva olika typer av aktiviteter. Vi har i dagsläget tre enheter; Köksenheten, Administrativa enheten och Kreativa enheten. Vi söker nu en socionom framförallt för att stötta medlemmar i Vägar Ut som är ett av de fem benen som fontänhusmodellen vilar på. Där får medlemmar bl.a. stöd i att skriva CV, hitta praktikplatser och söka utbildningar och CSN.Kvalifikationer
Det viktiga för oss är att du är bra på och tycker om att arbeta med människor. Vi tror att du har en god förmåga att möta människor i olika faser i livet med empati och respekt. Du behöver kunna hålla en bra struktur i ditt arbete, vara trygg i din roll som handledare, och bygga förtroende och tillit hos medlemmar och kollegor. Då verksamheten formas av medlemmars behov och intressen behöver du tycka om att växla mellan att vara en jämställd kollega och en engagerad och inspirerande handledare.
Du behöver även vara bekväm i kontakt med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra intressenter som Fontänhuset har relationer med.
Vi söker dig med Socionomutbildning och som har erfarenhet av att stötta personer att hitta Vägar Ut i arbete eller studier och du visar tillit till människors inneboende förmåga så att ni gemensamt kan verka för en meningsfull arbetsinriktad dag.
Du är positiv, varm och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning och yrkeserfarenhet som socionom.
Mycket god kommunikativ förmåga
Ordning och struktur, samt arbetar pedagogiskt och drivs av att få utveckla verksamheter
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Mycket goda datorkunskaper
B-körkort
Meriterande:
God teknisk förståelse och kunskap
Erfarenhet av att arbeta med eller kunskap om psykisk ohälsa
Erfarenhet av Fontänhusmodellen
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, motiverande samtal, IPS, SEd
Erfarenhet/kunskap om marknadskommunikation och webb
Intervjuer kommer ske löpande under annonseringstiden. Tjänsten kommer tillsättas när finansiering är säkrad.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
