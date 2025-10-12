Handledare med utvecklingsmöjligheter
2025-10-12
Vi firar framgång och bygger förebilder för framtiden!
Bli Handledare hos oss och väx till morgondagens ledare.
Hos oss driver vi Rusta och Matcha med amerikansk inspiration:
Vi firar varje seger både stora och små.
Vi lyfter fram de som lyckas bäst som förebilder för resten av teamet.
Vi bygger en kultur där energi, glädje och resultat går hand i hand.
Här mäter vi framgång i verkliga resultat: jobb, utbildningar och livsförändringar för våra deltagare.
Din roll som Handledare
Som handledare är du inte bara en coach - du är en spelväxlare för varje deltagare du möter. Du kommer att:
Inspirera, motivera och leda människor framåt.
Bygga starka arbetsgivarrelationer och skapa matchningar.
Tänka snabbt, agera snabbt och alltid ha målet i sikte.
Vara en del av ett team där tempo och resultat är lika viktigt som att ha kul på vägen.
Din resa framåt från Handledare till Ledare
Hos oss kan du växa. Förutom handledarrollen finns möjligheter att utvecklas till:
Teamledare - coacha och inspirera andra handledare.
Operativ chef - driva hela verksamheten framåt med fokus på resultat.
Arbetsgivaransvarig - spjutspets mot arbetsgivare och arbetsmarknaden.
Utbildnings- och utvecklingsansvarig
utveckla nya metoder, träna kollegor och höja nivån i hela teamet.
Vi tror på karriärstegar Den som lyckas bäst blir en förebild och kan växa till nästa nivå.
Vem du är
Driven, glad och hungrig på framgång.
Empatisk nog att möta människor på djupet men tävlingsinriktad nog att aldrig ge upp.
Resultatfokuserad, social och inspirerande.
En person som vill vinna tillsammans.
Vi erbjuder
En kultur där vi firar framgångar och lyfter varandra.
En chef som leder med hjärta, energi och högt tempo.
Möjligheten att bygga din egen karriärstege inom Rusta & Matcha.
Är du redo att bli en förebild?
Ansök idag och bli en del av vårt vinnande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: robert.johansson@workcoaching.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobblink Sweden AB
(org.nr 559007-2830) Jobbnummer
9552313