Handledare i Rusta och Matcha, Örebro

Kollega - matchning, rekrytering och bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Örebro
2026-07-14


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Handledare till Rusta och Matcha – Kollega Örebro
Vill du arbeta med att hjälpa människor vidare till jobb eller studier? Kollega söker nu en handledare till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i verksamhetsområde Örebro.
På uppdrag av Arbetsförmedlingen stöttar vi arbetssökande med vägledning, matchning och coachning – alltid med fokus på individens behov och styrkor. Vi har en stolthet i att hålla kvaliteten i verksamheten hög, och har under lång tid varit en av de leverantörer i Sverige som haft högst resultat. I verksmahetsområde Örebro är vi just en av endast två leverantörer med högst resultatbetyg av Arbetsförmedlingen.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om tjänsten
Som handledare arbetar du nära våra deltagare och hjälper dem vidare mot arbete eller studier. Du ansvarar för att planera, följa upp och driva deltagarnas process framåt genom individuellt stöd och vägledning.
Anställningen är i grunden en halvtidsanställning, som kan utvecklas till en heltidsanställning. I denna rekrytering kan de vara fördelaktigt om du kan få något arbetsgivarstöd av Arbetsförmedlingen, vilket kan möjliggöra en heltidsanställning från start.
Exempel på arbetsuppgifter
coacha och vägleda deltagare mot arbete eller studier

kartlägga deltagarnas behov, mål och förutsättningar

matcha deltagare mot lediga tjänster och utbildningsmöjligheter

stötta i jobbsökande, exempelvis CV, personligt brev och intervjuträning

ha kontakt med arbetsgivare och andra relevanta aktörer

dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling

representera Kollega och våra tjänster i kontakt med arbetssökande och samarbetspartners

Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande:
Formella krav
Du behöver uppfylla ett av alternativen nedan:
Alternativ 1

minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid samt

minst 3 års godkända högskolestudier

Alternativ 2

minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom områdena: Arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och grupp-psykologi, och/eller karriärvägledning. samt

minst 1 års eftergymnasiala studier

Övriga krav
goda kunskaper i svenska

goda IT-kunskaper

du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar

Meriterande
Det är meriterande om du har:

erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis coachning, vägledning, matchning eller arbete med arbetssökande

ett etablerat nätverk inom lokalt näringsliv eller arbetsmarknad

goda kunskaper i engelska samt vanliga språk bland utrikesfödda i Sverige

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är:

empatisk och bra på att möta människor i olika situationer

självständig och ansvarstagande

stabil och trygg i din yrkesroll

social och orädd i kontakt med nya människor

driven och lösningsorienterad

Därför ska du välja Kollega
På Kollega drivs vi av att utveckla människor och hjälpa dem till rätt plats. Det gäller både våra deltagare och våra medarbetare.
Hos oss får du:

ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad

möjlighet att utvecklas i din roll

goda möjligheter att växa inom organisationen

stöd från kollegor och en verksamhet i utveckling

Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering genomförs av Kollega för anställning hos Kollega i Örebro.
Ansökan är öppen till 31/7, men tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan och gör eventuella tester så snart som möjligt.
Du behöver inte skriva ett personligt brev när du söker jobb via Kollega.
Eftersom vi använder oss av evidensbaserad rekrytering, kommer det certifierade logik- och personlighetstestet UPP från Psykologisk Metod att ingå som en obligatorisk del av rekryteringsprocessen, för de som går vidare och uppfyller kraven för tjänsten. Testet, som skickas till de som uppfyller kraven för tjänsten, är en viktig del av rekryteringen. Testerna, tillsammans med andra evidensbaserade metoder, gör så att arbetsgivaren kan fatta beslut på mer objektiva grunder, samt med mer omfattande information om dig som person – på grunder som spelar större roll för tjänstens utförande än vad formella meriter gör. På så sätt får fler kandidater, och framför allt fler kandidater utan så mycket utbildning och erfarenhet på området, möjlighet att komma fram i rekryteringen och få en likvärdig chans till tjänsten.
Slutkandidaten kan komma att få göra en övervakat logiktest i slutet av processen innan anställning.
När du söker arbete via Kollega så får du alltid återkoppling på hur många ansökningar som kommit in, på vilka grunder de olika urvalen genomförts, hur många som har gått vidare till respektive steg, och vilket steg du som kandidat nått fram till.
Kollega använder inte AI i några urval.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065468-2100467".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kollega - matchning, rekrytering och bemanning AB (org.nr 559033-9262), https://jobb.kollega.one
Fabriksgatan 8 (visa karta)
702 11  OREBRO

Arbetsplats
Kollega

Jobbnummer
10002767

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