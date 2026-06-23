Handledare i lokalvård
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2026-06-23
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Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Stab samt Kvalitet, utveckling och Folkhälsa.
Om verksamheten
Fritidsservice är en del av verksamheten Idrott- och civilsamhälle och har i ett av sina uppdrag att erbjuda praktik för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under hösten 2026 kommer Fritidsservice utöka sitt uppdrag och söker nu en Handledare i lokalvård.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Inom Fritidsservice får du ett meningsfullt uppdrag där du är en del av ett större sammanhang. Som handledare ingår du i drift och service som består av lokalvård, vaktmästeri och café. Du handleder människor som av olika skäl står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Din viktigaste uppgift är att motivera och stötta individer att utifrån sin förmåga, utföra sina arbetsuppgifter. Du bidrar till att deltagarna växer med uppgift och ansvar samt får en ökad självinsikt kring egna mål och möjligheter.
Dina arbetsuppgifter innefattar ansvar för lokalvården i en anläggning, att lokaler och dess inventarier hålls fräscha, välkomnande och i funktion. En annan viktig uppgift är handledning i utförandet av lokalvården samt att arbeta fram rutiner, därutöver kommer en mindre del administrativa uppgifter ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant samt dokumenterad erfarenhet av handledning av personer med funktionsnedsättning och lokalvård.
Du kan på ett pedagogiskt sätt anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär, både på individnivå och i arbetsgruppen.
Du har god organisationsförmåga och med planering och struktur ligger du steget före. Du samarbetar på ett prestigelöst vis, bidrar med entusiasm och energi samt anpassar dig till förändrade förutsättningar. Du har goda kunskaper i digitala verktyg.
Det är Meriterande om du har genomgått utbildning i Motiverande samtal (MI) eller deltagit i kursen Supported Employment samt om du har andra språkkunskaper än svenska och engelska, särskilt dari, farsi, somaliska, arabiska, tigrinja eller finska.
Det är viktigt att du drivs av att arbeta och utveckla arbetet med lokalvård och du har B-körkort.
I arbetet ingår schemalagd dagtid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Övrig information
Då det är semestertider så är ansökningsperioden denna gång längre än vanligt.
Borås Stad lägger stor vikt vid ett förhållningssätt som bidrar till en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en aktiv livsstil genom friskvårdsbidrag, fria bad vid kommunens badanläggningar, rökfri arbetstid samt aktiviteter genom personalklubben MerKraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21:2026:011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Ricard Sunding ricard.sunding@boras.se 033-357983 Jobbnummer
9974654