Handledare fixargrupp
Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar / Vaktmästarjobb / Klippan Visa alla vaktmästarjobb i Klippan
2026-06-22
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Tjänsten är organisatoriskt placerad på kultur- och fritidsförvaltningen, driftenheten som sköter förvaltningens anläggningar, idrottsplatser, motionsspår, stödjer föreningslivet och är en del av förvaltningens team kring arrangemang och event mm. I gruppen finns idag två handledare med liknande arbetsuppgifter riktat mot friluftsliv.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Kultur och fritidsförvaltningen, KoF och Arbetsmarknad och Utvecklingsenheten, AME i Klippans Kommun skall starta en grupp med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vars uppdrag kommer att bli att bilda en "fixargrupp", dvs enklare vaktmästeriuppgifter i kommunens alla verksamheter.
KoF ansvarar för den praktiska verksamheten.
Gruppens arbete innebär att vara en "fixar resurs" för kommunens alla förvaltningar där deltagarna kommer att få en inblick i kommunens hela verksamhet. Arbetsuppgifterna kommer att vara mycket varierande och utgår från verksamheternas inskickade behov men kan vara:
Enklare hantverksuppdrag
Bistå vid event och arrangemang.
Transporttjänster.
Det är bara fantasin som sätter gränser.
AME arbetar med att stärka individer som står långt från arbetsmarknaden och stötta dem i vägen mot självförsörjning. Vi arbetar både med kartläggning av arbetsförmåga, matchning mot arbetsmarknaden och att ge individanpassat stöd under hela processen. Varje deltagare som placeras på en intern praktikplats är alltid kopplad till en egen arbetsmarknadskonsult hos AME. Konsulten följer deltagaren löpande, säkerställer syfte och mål med praktiken och ansvarar för uppföljning, planering och eventuella justeringar i upplägget.
Målgruppen som kommer att ingå i arbetsgruppen är personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med deras placering varierar utifrån individuella behov som:
Arbetsträning, bedöma arbetsförmåga och stärka arbetslivsrutiner.
Språkpraktik, med möjlighet att utveckla sin svenska i praktisk miljö.
Praktik, som ett steg i att närma sig reguljär anställning eller studier.
Deltagarna behöver ett sammanhang med struktur, trygghet och tydlig handledning i det dagliga arbetet.
Om handledarrollen i relation till deltagarna:
Den person som anställs kommer att ha en viktig dubbel roll. Den ska både arbeta operativt med de inkommande sysslorna och fungera som handledare för deltagarna i gruppen.
Handledaren ansvarar för det dagliga arbetet, planering, arbetsfördelning och att skapa en fungerande arbetsmiljö. För att lyckas i rollen behöver du vara en person som är trygg i att möta människor med olika bakgrund och stödbehov, kunna motivera och skapa struktur samt samarbeta nära arbetsmarknadskonsulterna som sköter all individuell uppföljning. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med ytterligare två handledare som har fokus på skötsel av friluftsområden.Kvalifikationer
Erfarenhet att arbeta coachande och motiverande
För att lyckas i rollen behöver du vara en personer som är trygg i att möta människor med olika bakgrund och stödbehov, kunna motivera och skapa struktur samt samarbeta.
Utbildning eller dokumenterad kompetens av arbete som vaktmästare
Du behöver vara strukturerad och van vid att självständigt planera och prioritera i ditt arbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde så snart som möjligt, dock senast 15 september 2026, upphör: 2027-12-31 .
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331589-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
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264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningar Kontakt
Verksamhetschef Kultur
Anders Björkqvist anders.bjorkqvist@klippan.se 0435-286 56 Jobbnummer
9973586