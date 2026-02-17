Handläggare verkställighet
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Verkställigheten i Skellefteå söker nu efter en driven lagspelare som trivs med ett administrativt, serviceinriktat och beslutsfattande arbete.
Om jobbet
Som handläggare inom verkställighet arbetar du i huvudsak med att besluta om lämpliga åtgärder för att reglera skulder. För att motverka att människor hamnar i svår skuldsättning blir kontakten med kunder, arbetsgivare och andra myndigheter en viktig del av ditt arbete. Din roll är att vara den neutrala parten som hjälper den som inte har fått betalt och den som ska betala.
Du utreder tillgångar, fattar beslut om lämpliga tvångsåtgärder av varierande omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, e-post och brev i kontakt med olika parter. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. De ärenden som du hanterar ställer krav på rättssäkerhet, snabbhet och effektivitet med bibehållen kvalitet. I arbetet ingår även att delge handlingar. Handlingarna kan vara ansökningar, utmätnings- eller skuldsaneringsbeslut med mera. Arbete utanför kontoret kan förekomma.
Du genomgår en internutbildning under sex månader där praktik varvas med teori och du får även en handledare som stöttar dig inledningsvis. Utbildningen innehåller bland annat juridik, bemötande och samtalsteknik. Du ingår i en sektion som gemensamt ansvarar för resultat, planering och arbetsfördelning.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som handläggare kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- 1 års arbetslivserfarenhet av administrativt eller handläggande arbete de senaste tre åren
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- körkort för bil med manuell växellåda samt god körvana
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning, utredning eller beslutsfattande som påverkar enskilda individer och företag. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ha hanterat kontakter med människor i svåra livssituationer. Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. I denna tjänst kommer distansarbete inte att erbjudas under de första 18 månaderna. Därefter erbjuder Kronofogden möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-10!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
