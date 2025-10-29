Handläggare till KTH:s ledningsstöd (vikariat)
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH
2025-10-29
Vi söker en kollega till ledningsstödet vid Skolan för teknikvetenskap som kommer att arbeta nära skolledningen och där bidra med organisatorisk förmåga och stöd i olika processer.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du arbeta inom ett brett spann av administrativa, stödjande och koordinerande arbetsuppgifter i nära samarbete med skolchef och skolledning. Dagen varvas med stora och små arbetsuppgifter och du kommer vara en nyckelperson i många av skolans viktiga processer.
Ditt huvudsakliga fokus är chefsstöd vilket innebär att du hjälper cheferna med administrativa uppgifter kopplade till deras uppdrag. Du kommer att bereda rapporter och annan dokumentation, föra protokoll, följa upp på åtgärdsplaner och delta i olika ledningsforum. Du kommer koordinera och hantera möten, workshops och andra aktiviteter tillsammans med kollegor inom skolans ledningskansli. Du kommer också att vara sekreterare för skolans fakultetsnämnd. Vår miljö är internationell varför både möten och dokumentation kan ske på engelska.
Om avdelningen/gruppen
Du tillhör skolans ledningskansli - ett team av medarbetare som stöttar skolans ledning på olika nivåer - och rapporterar till kanslichefen på skolkansliet. I din roll kommer du vara kontaktperson i organisationen för många interna arbetsprocesser samt koordinera stödinsatser inom skolan med stöd från andra delar av verksamhetsstödet exempelvis HR, ekonomi, och IT.
Det är viktigt att du trivs i en komplex miljö där du själv förväntas planera och genomföra ditt arbete. KvalifikationerKvalifikationer
- Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
- Minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande administrativa uppgifter
- Erfarenhet av att ge service
- Mycket god förmåga att tala och skriva på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt god vana att arbeta i olika IT-stödsystem.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är bra på att samarbeta samtidigt som du är van vid att ta egna initiativ. Du har ett strukturerat arbetssätt och är en stjärna på service! Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
- Universitets- eller högskoleutbildning inom humaniora/samhällsvetenskap
- Arbetslivserfarenhet från liknande administrativa uppgifter inom det statliga avtalsområdet.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat (vikariat) enligt avtal - i upp till 18 mån, med tillträde enligt överenskommelse.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
