Handläggare till Insamling
Göteborgs kommun
2025-12-15
Publiceringsdatum2025-12-15
Avdelningen Avfall ansvarar för insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar.
Avdelningen ansvarar för tjänsteutveckling, beteendepåverkande insatser för att förebygga avfall, att ta fram avfallsplan och föreskrifter, har ansvar för stadens avslutade deponier och att driva Återbruket.
På enheten Insamling är vi 8 handläggare som med stort kundfokus och miljöengagemang ska göra det lätt för göteborgaren att leva hållbart. I denna tjänst har vi en konkret möjlighet att verkligen vara med att skapa samhällsnytta för göteborgaren. Dina arbetsuppgifter
Som handläggare på enheten Insamling är du bland annat ansvarig för att vara länken mellan kund och entreprenör vid driftfrågor och arbetsmiljöärenden. En aktuell fråga just nu är det kommande kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar. Du guidar kunder med information kring dimensionering och avfallsabonnemang. Du bistår med kunskap kring detaljplane- och bygglovsremisser och är delaktig i uppföljningen av entreprenaderna tillsammans med avdelningens processledare.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär både att tid ägnas åt konkreta kundärenden, kundbesök på plats och administration. I nära samarbete med processledare och andra handläggare på avdelningen arbetar du för att Göteborg ska ha en hållbar avfallshantering.Kvalifikationer
För denna tjänst ställer vi krav på minst en 2-årig eftergymnasial utbildning inom miljö, teknik eller bygglov, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort är också ett krav, då du i ditt arbete kommer åka ut på kundbesök. Det är meriterande om du har erfarenhet av avfallsfrågor som till exempel handläggare, utförare eller fastighetsskötare.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du effektivt kan förmedla information och idéer både muntligt och skriftligt. Du uttrycker kärnan i dina resonemang på ett klart och tydligt sätt, samtidigt som du anpassar din kommunikation efter mottagaren, målgruppen och situationen.
Vidare behöver du vara samarbetsinriktad och ha en stark förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Genom att visa intresse för och förståelse av andras perspektiv bidrar du till att skapa ett respektfullt arbetsklimat. Du har en helhetssyn på uppdraget och agerar utifrån detta för att stödja gruppens gemensamma mål.
Du är strukturerad och har en förmåga att sätta upp tydliga mål, planera aktiviteter och projekt i god tid. Du arbetar effektivt och systematiskt, och ser till att alla uppgifter utförs och följs upp på ett organiserat och metodiskt sätt.
Du är socialt trygg och bekväm i olika sociala sammanhang, oavsett om de är formella eller informella. Du står bakom de beslut som fattas och kan förmedla obekväma budskap när det är nödvändigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
