Handläggare sökes till Kammarkollegiet!
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i en spännande roll på en statlig myndighet mitt i Stockholm? Här får du arbeta med varierande och viktiga ärenden i en miljö där tempo och noggrannhet går hand i hand. Är du redo för utmaningen? Välkommen att söka! Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en handläggare till vår kund Kammarkollegiet, en stor myndighet med huvudkontor centralt i Gamla stan, Stockholm.
Du blir en del av ett team som arbetar med att utreda och hantera ärenden kopplade till resegarantin. På kontoret råder ett högt tempo med många parallella processer, vilket ställer krav på god struktur och samarbetsförmåga. Uppdraget utförs på plats i myndighetens lokaler, där du får möjlighet att utveckla din kompetens i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade kollegor. Nedan är ett urval av arbetsuppgifter som kan förekomma i tjänsten:
Handlägga ärenden rörande ersättning enligt resegarantilagen
Skriva förslag till beslut och vara föredragande internt
Kommunicera med allmänheten via telefon och e-post
Hantera många ärenden parallellt, med höga krav på noggrannhet och effektivitet
Tillämpa gällande lagar och bestämmelser i myndighetsutövningen
Dokumentera, diarieföra och arbeta i digitala ärendehanteringssystem
Dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har god analytisk förmåga. Du är serviceinriktad och kommunikativ med ett professionellt bemötande. Du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo med många ärenden parallellt. Vidare är du initiativtagande, flexibel och ansvarstagande och gillar att bidra både självständigt och i samarbete med andra.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbeteErfarenhet
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Förmåga kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Meriterande:
Utbildningsbakgrund inom antingen juridik eller statsvetenskap
Erfarenhet av liknande arbete inom en statlig myndighet
Förmåga att arbeta självständigt och kreativt, för att optimera processer och resultat
Förmåga att arbeta processorienterat
God vana vid att rapportera och redovisa resultat på ett tydligt och koncist sätt
God förmåga att samverka och kommunicera
Analytisk förmåga med noggrann hantering av information Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-01-31, med chans till förlängning. Start 2025-09-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35368 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
9449906