Handläggare säkerhetstjänst

Säkerhetshandläggare inriktning personalsäkerhet till Helikopterflottiljen
Visst vill du arbeta i en stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Sökande enhet
A2 är en av avdelningarna vid Helikopterflottiljens stab i Linköping. Avdelningens huvudsakliga arbetsområden är underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. A2 utövar funktionsleding inom underrättelse och säkerhetstjänst inom Helikopterflottiljen. Som säkerhetshandläggare arbetar du med samtliga områden inom den militära säkerhetstjänsten och särskilt med personalsäkerhet.
Som säkerhetshandläggare kommer dina primära arbetsuppgifter vara säkerhetstjänst inom Helikopterflottiljen och Linköpings garnison men kommer även att stödja underrättelsetjänsten vid framför allt övning och insats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utbilda i säkerhetstjänst, särskilt personalsäkerhetstjänst.
• Genomföra utredningar inom säkerhetsprövningsprocessen.
• Genomföra registerkontrollansökningar och administration kopplat mot personalsäkerhet.
• Stödja säkerhetschefen i säkerhetstjänstarbetet vid Helikopterflottiljen och Linköpings garnison.
• Genomföra kontrollverksamhet.
Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom säkerhetstjänst, exempelvis från FMUndSäkC, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Datorvana och erfarenhet av Officepaketet.
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Tidigare arbete inom underrättelse- eller säkerhetstjänst vid Försvarsmakten eller annan myndighet.
• Erfarenhet av arbete med personalsäkerhet.
• Utbildning i expeditionstjänst.
Genomfört värnplikt, militär grundutbildning eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
Du som söker har god analytisk förmåga, god samarbetsförmåga och goda relationer. Du kan planera verksamhet och självständigt arbeta mot uppsatta mål och har god initiativförmåga. Arbetsuppgifterna ställer krav på hög personlig integritet, stresstålighet och noggrannhet avseende fastställda riktlinjer och lagar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten innebär goda utvecklingsmöjligheter och fördjupning inom funktionen vid förbandet. Befattningen är civil och tjänsten innebär en tillsvidareanställning vid Helikopterflottiljen som inleds med 6 månaders provanställning.
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping, resor i tjänsten kan förekomma.
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Kontakt:
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Evelina Kurki evelina.kurki@mil.se
För upplysningar om befattningen kontakta:
Einar Hjelm
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj: Mats Häggström
OFR/S Hkpflj: Christoffer Willers
SACO-S: Suzanne Ericsson.
SEKO Hkpflj: Urban Hellqvist
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07 . Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Betyg och intyg ska kunna lämnas under eventuell antagningsprocess för att styrka utbildningar och behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
Arbetsgivare Försvarsmakten
