Handläggare säkerhetstjänst
2025-11-10
Handläggare Säkerhetstjänst till FMLOG Inköpsenheten
Vill du arbeta med säkerhetstjänst inom Försvarsmakten? Är du beredd att anta utmaningen att vara med och utveckla säkerhetstjänsten inom ett krigsförband som står inför en stark tillväxt och nya uppgifter? Då finns det plats för dig hos Inköpsenheten vid Försvarsmaktens logistik, FMLOG i Stockholm.
FMLOG och Inköpsenheten
Vid FMLOG finns Inköpsenheten, som ansvarar för kommersiell verksamhet och består av sju avdelningar. Avdelningen Ledningsstöd söker nu en handläggare säkerhetstjänst. Inköpsenheten realiserar upphandlingar och affärer som behövs för att Försvarsmakten ska kunna bedriva verksamhet effektivt såväl strategiskt som operativt.
Avdelningen Ledningsstöd verkar för och stöttar Inköpsenheten inom säkerhetstjänst, ekonomi, HR samt koordinering och utveckling av enhetens fokusområden inköp och upphandling.
Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetshandläggare rapporterar du till avdelningschef Ledningsstöd tillhörande Inköpsenheten och har även ett nära samarbete med Säkerhets- och underrättelseavdelningen, som är en del av FMLOG stab, och som leder hela förbandets säkerhetsarbete. I det dagliga arbetet handlägger du självständigt ärenden inom hela säkerhetsskyddsområdet, till exempel säkerhetsprövning, registerkontroll, stöd vid säkerhetsskyddad upphandling, hantering av säkerhetsrapportering och säkerhetsanalyser samt framtagning av rutiner och genomförande av utbildningar. Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare, samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar.
Tjänsten både kräver och erbjuder fortlöpande utbildning och vidareutbildning, deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv, god förmåga att prioritera och samarbeta är därför av stor vikt för att lyckas i den här rollen.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis beteendevetenskap, psykologi, sociologi eller statsvetenskap
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
• Körkort B, manuell växelDina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i denna roll behöver ha en pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt, kritiskt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya komplexa arbetsuppgifter samt har en väl utvecklad samarbetsförmåga och en hög säkerhetsmedvetenhet. Vidare är du serviceinriktad och har en hög integritet. Du tycker om och är bra på att skriva längre texter samt öppen och nyfiken med att vilja lära nytt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Meriterande egenskaper för denna tjänst:
• Utbildad säkerhetshandläggare
• Arbetslivserfarenhet inom säkerhetstjänst
• Erfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
• Erfarenhet av att utbilda andra
• Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av att leda samtal av känslig eller komplex karaktär
• Erfarenhet av att hålla i säkerhetsprövningarÖvrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Stockholm
Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef på Inköpsenheten, Jessica Johannesson på tel 070-145 99 65 eller HR-generalist, Carl Wadhagen på tel 070 840 34 51
Fackliga företrädare
SEKO Eva-Britt Steen
SACO-s Madeleine Bagge
OFR/S Helena Strid
OFR/O Stefan Joon
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I brevet vill vi att du beskriver vilka kvalifikationer du anser att du uppfyller och vilka områden och uppgifter inom säkerhetsfunktionen du eventuellt har arbetat med samt vilka områden du är särskilt intresserad av. Vi vill också att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9597247