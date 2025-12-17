Handläggare rättelser
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-12-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Gotland
, Västervik
, Nyköping
, Kalmar
, Norrköping
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Som handläggare inom rättelser arbetar du i huvudsak med att säkerställa att myndigheten har korrekta uppgifter i register om våra kunder. Detta är särskilt viktigt eftersom uppgifterna ofta kan ligga till grund för betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen vilket kan påverka kunderna väsentligt i deras livssituation.
Du utreder och avgör samt administrerar rättelseärenden. I utredningsarbetet ingår att avgöra om uppgifter i Kronofogdens olika databaser har behandlats felaktigt eller är missvisande. I arbetsuppgifterna ingår också att besvara mejl och telefonsamtal från kunder samt kontakter med andra delar av kronofogden och vårat juriststöd.
Du genomgår en internutbildning där praktik varvas med teori. Handledare från sektionen stöttar dig inledningsvis. Du ingår i en sektion som gemensamt ansvarar för resultat, planering och arbetsfördelning.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som handläggare kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Placeringsort Visby.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och pedagogiskt i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- 1 års arbetslivserfarenhet av administrativt eller handläggande arbete de senaste tre åren, till exempel registrering, granskning, bedömning och beslutsfattande
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har aktuell arbetslivserfarenhet av att självständigt utreda och fatta beslut i ärenden som påverkar enskilda individer eller företag. Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast den 2026-01-07!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Robin Widén Endrell, Rekryterande chef robin.widen.endrell@kronofogden.se Jobbnummer
9648428