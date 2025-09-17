Handläggare Processtöd
2025-09-17
Vill du vara med och bidra till en säkrare omvärld? Som medarbetare i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt.
Om Oss
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportenhet (TpE) med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med att utveckla och leda transport- och logistikprocesser. En central del i rollen är att driva projekt och ansvara för utveckling och förvaltning av våra interna systemstöd, olika ledningssystem och olika tulldatasystem. Du kommer att analysera, dokumentera och vidareutveckla transportprocesser i nära samarbete med användare och samtidigt bidra till att rutiner för tullhantering, exportkontroll och harmonisering med NATO- och EU-regelverk utvecklas.
Arbetet omfattar även att planera för kontinuitetshantering av kritiska processer, säkerställa att rätt behörigheter finns på plats och utveckla rutiner och styrande dokument. Du kommer dessutom att samverka med andra funktioner inom Försvarsmakten, såsom inköp, lager, reservdelshantering och försäljning, för att skapa effektiva och hållbara logistikflöden. Rollen innebär att du arbetar med komplexa frågeställningar inom logistik och systemstöd, där du förväntas omsätta analyser till konkreta förbättringar som stärker hela verksamheten.
KRAV
• Flerårig erfarenhet av att leda större projektgrupp
• Erfarenhet av design av lösningsförslag i processorienterat arbete
• Erfarenhet av processarbete avseende logistikprocesser transportPubliceringsdatum2025-09-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du bygger relationer på ett prestigelöst sätt och hittar lösningar som gynnar helheten. Rollen kräver att du är strukturerad och organiserad, med förmågan att planera, prioritera och följa upp ditt arbete så att leveranserna blir klara i tid.
Du behöver också vara analytisk och kunna se samband i komplex information, samtidigt som du omsätter dina insikter i konkreta förbättringar. Eftersom arbetet ofta innebär att fatta beslut och driva förändringar är det viktigt att du är trygg i dig själv, vågar stå för dina åsikter och kan skilja på sak och person. Vi ser även att du är stabil och stresstålig, med förmåga att behålla lugn och gott humör även när tempot är högt eller när utmaningar uppstår.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Relevant akademisk examen
• Erfarenhet av PRIO
• Erfarenhet av VIDAR
• Tidigare väl vitsordad tjänstgöring i Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen, nås via växel: 08-788 75 00.
Välkommen att kontakta rekryterande chef Kn Daniel Olsen.
Fackliga företrädare
SEKO Eva-Britt Steen
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson
SACO Magdalena Sewall
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
