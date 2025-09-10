Handläggare med utvecklingsuppdrag
2025-09-10
Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare och tillhör Örebro län men ligger i de båda landskapen Värmland och Närke. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Läs mer på www.degerfors.se
Du kommer att tillhöra kultur- och utbildningsförvaltningen och ha din placering på enheten för skoladministration. Enheten består av sju personer inklusive närmsta chef. På enheten är vi ett glatt team med fokus på att stödja kommunens kärnverksamhet inom skola och kultur.
Handläggning av skolskjuts kommer att vara din primära arbetsuppgift. Rollen innebär bland annat att utreda och fatta beslut om vilken typ av skolskjuts som ska beviljas en skolpliktig elev. Tjänsten innebär också andra administrativa uppgifter där vi stöttar varandra på enheten.
Inom tjänsten kommer du även att genomföra utvecklingsuppdrag utifrån verksamhetens behov. Utvecklingsuppdragen kan variera i omfattning och innebära att bereda och föredra ärenden för förvaltningsledning och nämnd. I denna del kommer du i viss mån ha möjlighet att forma din roll utifrån kompetens och intresse. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en pedagogisk eller samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi tänker att tjänsten kommer att passa en person som har några års arbetserfarenhet, men som vill ha en roll att utvecklas inom det administrativa området och samtidigt själv vara drivande i utvecklingsfrågor. Den vi söker är en lagspelare som ser verksamhetens behov och med noggrannhet leder dina arbetsuppgifter framåt.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad då du kommer att vara i kontakt med personer både inom och utom den egna organisationen.
Meriterande är geografisk lokalkännedom om Degerfors kommun.
ÖVRIGT
Månadslön FÖRMÅNER * Flexarbetstid * Möjlighet till distansarbete upp till 20 % av en heltid/vecka * Gratis parkering i anslutning till arbetsplatsen. * Friskvårdsbidrag på 1000 kr per år.
