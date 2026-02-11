Handläggare LSS
Vi erbjuder dig
Avdelningen för individstöd & förebyggande insatser består av ca 75 medarbetare, en avdelningschef och fem enhetschefer. Avdelningen arbetar främst med myndighetsutövning med stöd av SoL och LSS och ansvarar även för att handlägga ansökningar om färd- och riksfärdtjänst samt att verkställa kontaktperson- och stödfamiljsinsatser. På avdelningen arbetar LSS-handläggare, socialpsykiatrihandläggare, biståndshandläggare, färdtjänsthandläggare, boendesamordnare, kontaktsekreterare, avgiftshandläggare och anhörigstödjare. Kommunalförbundets vision är att invånarna i Norrtälje kommun har en god hälsa. Vår styrmodell bygger på tre strategiska inriktningar, god och nära vård och omsorg en hållbar socialtjänst, ökad självständighet och trygghet med välfärdsteknik, förebyggande insatser och prevention. Vi hoppas att du som söker känner igen dig i vår vision, och vill vara med att fortsätta utveckla vårt värdefulla arbete i enlighet med den!
Vi på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje värnar om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt med professionella och engagerade ledare och medarbetare och en god arbetsmiljö. Vi har friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid (årsarbetstid) och till distansarbete.
Uppdraget
Vi söker en LSS handläggare till enhet LSS som idag består av 14 handläggare, en 1:e LSS handläggare och en enhetschef. Inom enheten LSS arbetar vi med myndighetsutövning med fokus på handläggning av ärenden inom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Det finns ett tydligt uppdrag inom avdelningen att utveckla handläggningsprocesser, arbetssätt, samverkan och innovation, samt digitala lösningar som en del av detta. Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vi hoppas att du ser det som ett spännande uppdrag som du vill vara med att förverkliga.
Utmaningar och möjligheter
Tjänsten som LSS handläggare innebär handläggning och myndighetsutövning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utreda, besluta samt följa upp beviljade insatser. Som LSS handläggare handlägger du ansökningar för både barn och vuxna. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket sker i samverkan med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samarbetsparter. Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp och extern processhandledning. Vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna deltar medarbetarna i olika utvecklingsarbeten för att föra verksamheten framåt.
Det här behöver du ha med dig
För att lyckas i detta roliga och utmanande arbete är det ett krav att du har socionomexamen eller annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tjänsten som LSS handläggare kräver att du är serviceinriktad, flexibel och noggrann. Det är viktigt att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan strukturera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov centrum) som utredningsmetodik och lägger stor vikt vid rättssäkerheten.
Erfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS och erfarenhet av myndighetsutövning eller annat utredningsarbete är meriterande. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga då du kommer att ha många kontakter med både klienter, anhöriga, företrädare och andra professioner. Då dokumentation och journalföring är en stor och viktig del i arbetet behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. I och med att omvärlden är i ständig förändring behöver du också vara flexibel, initiativtagande och se utmaningar som något roligt som ska lösas.
Vi tror på långsiktighet i våra anställningar och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ersättning
