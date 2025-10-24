Handläggare, logistik
Om enheten
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) Försörjningsenheten växer och bygger nu upp en ny verksamhet i Jönköping där du kommer vara en del i att skapa en robust verksamhet. Du får möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjningsenhet syd som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten i alla beredskapsnivåer. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att produktion, planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att medverka till att initiera, driva, slutföra och följa upp enhetens tilldelade uppdrag avseende lagring och försörjning av reservmateriel och förnödenheter. I arbetet ingår att medverka i flertalet projekt och forum inom logistik, lagerhantering och optimering. Du har en viktig roll i enhetens arbete att utveckla verksamheten i den bakre logistiken, där stödet och samverkan till övriga avdelningar är betydelsefullt. Det kräver även stor samverkan med övriga delar av förbandet samt andra delar av Försvarsmakten och externa parter. Arbetet medför resor inom landet.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
• Akademisk utbildning alternativt utbildning och yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Aktuell erfarenhet av arbete inom logistik, verksamhetsutveckling och uppföljning
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Du är intresserad av att analysera problemställning och kan ta initiativ för att angripa problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du har förmågan att se samband i komplex information, att se utanför boxen och tänka i nya banor för att hitta lösningar. Du kan organisera ditt arbete så du planerar, genomför, slutför och följer upp det som påbörjats. Du är en lagmedarbetare, du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller försvarsmaktssektorn med fördel arbete inom/mot stab
• Genomförd logistikutbildning inom Försvarsmakten eller civilt
• Utbildning och erfarenhet av projektledning samt att ta fram, sammanställa och organisera dokument och rutiner
• Erfarenhet från Försvarsmaktens system PRIO(SAP)
• Goda kunskaper i ExcelÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort: Jönköping.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Anders Bergkvist eller Richard Ottosson.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Amanda Näslund.
Fackliga företrädare
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga personer ovan nås via växeln 0589-40400.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
