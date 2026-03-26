Försvarsmakten / Arkitektjobb / Uppsala Visa alla arkitektjobb i Uppsala
2026-03-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Handläggare Fysisk planering till Flygstaben
Flygstaben söker en handläggare inom fysisk planering för handläggning av ärenden inom plan- och bygglagen och miljöbalken, samt tillika lokal miljöhandläggare.
Om befattningen
Flygvapnet är en organisation som ständigt utvecklas för att möta framtidens krav. Du kommer att handlägga remisser rörande fysisk planering och riksintressen inom totalförsvarets militära del som berör Flygvapnets verksamhet och intresseområde. Exempel på ärenden som bereds är bygglov, översiktsplaner, detaljplaner, vägar, järnvägar, vindkraft, elkraftnät, master och områdesskydd. Du kommer att inhämta synpunkter från flygvapenförbanden och Flygstaben, och utarbeta Flygvapnets svar i de olika ärendena.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare fysisk planering deltar du i centrala beredningar och nätverksmöten med sektionen för fysisk planering vid Högkvarteret samt kan komma att delta iplanering och genomförande av nätverksmöten fysisk planering inom Flygvapnet.
I dina arbetsuppgifter ingår också att delta vid utarbetande avinterna instruktioner och styrningar inom fysisk planering.
Inom funktionen miljö ska du vara ett stöd till miljösamordnaren och miljöhandläggarna. Exempel på områden där du kan stödja är miljöledningssystem, markskadereglering, tillståndsprövning etc. Därutöver kan du komma att samarbeta med olika garnisoners miljöfunktionergällande Flygstabens interna miljöarbete.
Befattningen ställer höga krav på initiativförmåga och flexibilitet.
Du är placerad vid planeringsavdelningens Infra- och miljösektion och handlägger uppgifter inom ramen för miljö och fysisk planering.
Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning (samhällsplanerare, planarkitekt, ingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
• God kunskap inom plan- och bygglagen samt berörda delar av miljöbalken.
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, både tal, skrift och läsförståelse.
• God datorvana främst avseende Office-paketet.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas behöver du tycka om att arbetet kommer att präglas av förändring, nyskapande, kreativitet samt expansion. Du är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer, såväl internt som externt. Lösningsfokus och lagarbete är framgångsfaktorer, samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten kommer medföra tjänsteresor.
Meriterande
• Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten.
• Kunskap om miljölagstiftningen och tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet.
• Kunskap och erfarenhet av arbete med GIS.Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Uppsala
Omfattning: 100 %
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Sektionschef Magnus Eriksson
Fackliga företrädare
OFR/O, Lars-Olof Wretling
OFR/S, Caroline Nilsson
SACO, Johan Nyström
SEKO, Åsa Karlsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är bäst lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt statligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9820839