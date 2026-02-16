Handläggare Förvaltningsärenden
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-02-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Östersund
, Åre
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Jämtland är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Jämtlands län.
Polisområde Jämtland är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området omfattar åtta kommuner. Lokalpolisområde Östersund ingår i polisområde Jämtland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu en handläggare för förvaltningsärenden till gruppen stöd och service. Tjänsten avser ett vikariat med stor chans till förlängning. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som handläggare inom den förvaltningsrättsliga verksamheten kommer du handlägga ärenden gällande ordningslagen och förordnanden. Andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Vidare innebär arbetet att söka i lagtext, lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.
Rollen innebär handläggning av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, användande av offentlig plats, utfärdande av tillstånd att anordna idrottstävlingar, konserter och demonstrationer samt ärenden som rör förordnanden samt tillstånd att använda ordningsvakter.
Arbetsuppgifter utförs i samarbete med den polisoperativa verksamheten. Vid behov kommer du stötta övrig verksamhet med för arbetsplatsen aktuella arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut som du antigen ska föredra för beslutfattare eller själv besluta. Handläggningen sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem.
Distansarbete är inte möjligt för denna tjänst. Tjänsteresor och övernattningar inom polisområdets orter kan förekomma. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen eller yrkesutbildning på gymnasienivå som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Minst 1 års aktuell erfarenhet av handläggning inom administrativ verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet och lätt för att lära dig nya IT-system.
• B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av handläggning inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant företrädesvis inom förvaltningsrättsliga frågor (lägg in som två frågor i Visma)
• Aktuell erfarenhet av att självständigt driva egna ärenden, företrädesvis där du även fattat egna beslut som arbetsgivaren finner relevant
• Aktuell erfarenhet av extern samverkan t.ex. samverkan mellan myndigheter och olika samhällsaktörer företrädesvis inom förvaltningsfrågor/tillståndsfrågor som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Aktuell erfarenhet av intern samverkan från tidigare eller nuvarande arbetsplats som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter företrädesvis registrering och diarieföring eller annat som arbetsgivaren bedömer som relevant. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som handläggare ska du trivas med att arbeta självgående och med ett tidvis högt tempo. I handläggningen av olika ärenden behöver du vara strukturerad och noggrann kopplat till befintliga rutiner och administrativa krav. Du är intresserad av att lära dig ny lagstiftning och nya arbetsmetoder.
Arbetet förutsätter en god förmåga att kunna prioritera mellan arbetsuppgifter och vid behov kunna vara flexibel och växla mellan olika uppgifter samt snabbt ställa om utifrån verksamhetens behov. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra med att lösa arbetsuppgifter samt en god samarbetsförmåga. Du har ett fin bemötande och trivs och har en vilja att ge god service till andra.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Östersund
Funktion: Handläggare förvaltningsärenden
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB288/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
HR-konsult
Amanda Nilsson amanda-s.nilsson@polisen.se 073-065 64 86 Jobbnummer
9744940