Handläggare för häktesplaner till Häktet Malmö
Kriminalvården, Häktet Malmö
2025-08-14
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Malmös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/malmo/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som HP-handläggare för Häktet Malmös häktesplaner arbetar du klientnära. Du ansvarar för och samordnar så att häktesplanerna upprättas inom rätt tidsintervall.
Befattningens uppgifter innefattar bland annat;
• Att i samtal med våra klienter upprätta individuella häktesplaner för klienternas vistelse på häktet
• I samarbete och dialog med samordnaren för isoleringsbrytande åtgärder finna möjliga insatser utifrån identifierade behov i häktesplanen
• Sammanställa informationen och delge beslutsfattande funktioner aktuell lägesbild
• Delta i såväl lokala, regionala eller nationella forum där häktesplaner är på agendan.
Kriminalvårdens riktlinjer kräver att du bär tjänstedräkt under tjänstgöringstid. Utifrån att häktets verksamhet är dynamisk och ibland måste anpassas efter uppkomna förutsättningar kan andra arbetsuppgifter bil aktuella under kortare perioder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann och strukturerad. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Häktet Malmö lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg från gymnasium.
• Dokumenterad erfarenhet från administrativa uppgifter från offentlig förvaltning och god administrativ förmåga
• Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande med
• Kriminalvårdens grundutbildning
• Relevanta utbildningar kopplade till specifik tjänst
• Goda kunskaper inom hälsa, samtalsmetodik eller motsvarande
• Erfarenhet av att samverka med flera nivåer och delar av en organisation
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
