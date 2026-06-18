Copy of Assistent till aktiv 11-åring - trygg, uppmärksam & hästvan
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Är du en omtänksam och engagerad person som vill göra en verklig skillnad i livet för en ung tjej? Vi söker efter en trygg, ansvarstagande och närvarande personlig assistent till en aktiv och glad 11 årig tjej. Flickan älskar djur och framförallt hästar. Hon rider på fritiden och tycker om att spendera tid i stallet. Hon gillar även att busa, leka och dansa. Under helger åker familjen ibland till sitt sommarhus i Roslagen som ligger cirka två timmars bilfärd från Stockholm.
Flickan har en svårbehandlad epilepsi och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det gör att hon är i behov av aktiv tillsyn och behöver ha någon vid sin sida hela tiden. Som assistent behöver du kunna läsa av situationer, vara uppmärksam för eventuella risker och ligga steget före för att kunna anpassa miljön runt henne för att undanröja eventuella faror vid ett anfall. Flickan kan oftast själv uttrycka sina behov och är tydlig med vad hon känner och uppskattar bildstöd som ett komplement till tal. Det är med lek man fångar hennes intresse och motivation. Du som assistent behöver känna dig bekväm med att busa och leka.
Dig som vi söker:
Vi söker dig som är trygg i dig själv och kan hantera stressiga situationer och agera snabbt. Du behöver vara fokuserad,uppmärksam och har en god reaktionsförmåga. Vi ser även att du är bekväm i stallmiljö och hästar samt vid behov orka springa med när flickan rider. Arbetet sker delvis i familjens hem, vilket ställer krav på lyhördhet, respekt och förmåga att anpassa sig till andras rutiner och behov. Du behöver kunna vara professionell samtidigt som du är en naturlig del av vardagen. Flickan är en glad och energifylld tjej som älskar att dansa, leka och spela spel. Hon har mycket fantasi och rör sig gärna mellan olika aktiviteter under dagen.
Vi ser att du har förståelse för flickans funktionsvariationer. Familjen strävar alltid efter att barnet i största möjlighet ska få leva som alla andra barn, därmed är det viktigt att du som assistent har samma målsättning.
Att tänka på: Flickan har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi, vilket innebär:
Dagliga anfall (ofta korta men oförutsägbara)
Behov av ständig närvaro och uppmärksamhet
Du behöver kunna agera snabbt och lugnt för att förebygga fall och skador - Vid anfall kan flickan falla snabbt och utan förvarning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Personlig hygien och omvårdnad
Vara närvarande och anpassa omgivningen för kund så att hon inte slår sig om hon får ett epileptiskt anfall
Göra aktiviteter om kunden önskar, som att åka till stallet och rida men också stallvård som att mocka i hagarna, åka en tur med pendeltåget eller baka.
Spela sällskapsspel
Dina arbetsuppgifter kan också inkludera att följa med till skolan, delta i vardagsaktiviteter hemma. Du behöver vara lyhörd, ansvarstagande och flexibel.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller arbete med barn/ungdomar med funktionsvariationer.
Erfarenhet av epilepsi eller NPF är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är avgörande
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid på 57%
Arbetstider: Schemat och arbetstiderna kan komma att justeras utifrån verksamhetens behov. Arbetspassen är i nuläget främst förlagda till: Måndagar:11:45-21:15 Tisdagar från kl. 14.30 till 20:00 Varannan helg lördag och söndag från kl. 09.00 - 17.00
Extra arbetspass kan förekomma vid behov på varierande dagar.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschefer Merxas.Mahmod@frosunda.se
samt Dina.Dahlin@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936230-2059788". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
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125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9970137