Administrativ chef till Konserthuset
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2026-06-18
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I vackra Helsingborgs Konserthus, som byggdes i funktionalismens anda 1932, arbetar vi tillsammans med Helsingborgs Symfoniorkester, HSO. Vi vill spela en viktig roll för helsingborgaren och vår omgivning och strävar ständigt efter att hitta nya vägar att möta såväl ny och återkommande publik.
Administrativ chef till Konserthuset
Vill du vara med och utveckla en av regionens viktigaste kulturinstitutioner? Vi söker nu en engagerad och strategisk Administrativ chef som vill spela en nyckelroll i att utveckla och driva Konserthusets verksamhet framåt. Rollen är central för verksamheten och kombinerar ledarskap, administration, ekonomi, produktion och utvecklingsarbete i en dynamisk miljö där musik, kultur och människor möts.
Som Administrativ chef är du Konserthusets organisatoriska och operativa nav. Du ansvarar för att skapa struktur, stabilitet och effektiva arbetsflöden i verksamheten samtidigt som du bidrar till den långsiktiga utvecklingen av huset. Rollen kombinerar operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete och innebär ett nära samarbete med både interna och externa aktörer.
Om rollen
I rollen som Administrativ chef ansvarar du för att säkerställa att Konserthuset fungerar som en välkoordinerad spelplats och arbetsplats, präglad av god planering, professionellt värdskap, effektiv administration och en god arbetsmiljö.
Du leder och samordnar det dagliga arbetet inom Konserthusets verksamhet, inklusive externa produktioner, teknisk drift och stödfunktioner kopplade till Helsingborgs Symfoniorkester. Du har ett nära samarbete med konserthuschefen och ingår i såväl Konserthusets ledningsgrupp som bolagets chefsgrupp.
Tillsammans med ledningen bidrar du till att utveckla Konserthusets vision och verksamhet inför husets 100-årsjubileum år 2032.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, samordna och utveckla Konserthusets administrativa och operativa verksamhet.
Ansvara för och utveckla administrativa rutiner, processer och arbetsflöden.
Stödja konserthuschefen i administration, rapportering, ansökningar samt uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Delta i budgetarbete, ekonomisk planering och uppföljning.
Leda och stötta Konserthusets team bestående av projektledare, konserthuskoordinator, föreställningstekniker och notbibliotekarie.
Säkerställa effektiva samverkansprocesser mellan Konserthuset, Helsingborgs Symfoniorkester och bolagets centrala stödfunktioner.
Planera och koordinera verksamheten kring produktion, logistik, drift och evenemang.
Bidra till utveckling av externa produktioner, partnerskap, B2B-samarbeten och extern finansiering.
Fungera som kontaktperson gentemot externa samarbetspartners, myndigheter och fastighetsförvaltning.
Medverka i strategisk planering och verksamhetsutveckling.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom ekonomi, administration, offentlig förvaltning eller annat relevant område.
Flera års erfarenhet av ledarskap inom administration, verksamhetsutveckling eller projektledning.
Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och rapportering.
God vana av att arbeta i affärssystem och administrativa stödsystem.
Förmåga att skapa struktur, driva processer och utveckla effektiva arbetssätt.
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Erfarenhet från kultur-, evenemangs- eller tjänsteverksamhet är meriterande.
Vem är du?
Vi söker en trygg och engagerad ledare som trivs i en verksamhet där många olika funktioner samverkar. Du har ett strategiskt perspektiv samtidigt som du är prestigelös och lösningsorienterad i det dagliga arbetet. Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att skapa tydlighet även i komplexa situationer.
Du inspirerar och utvecklar dina medarbetare, bygger starka relationer och ser värdet av samarbete för att nå gemensamma mål. Samtidigt har du ett genuint intresse för kultur och vill bidra till att utveckla Konserthuset som mötesplats och kulturarena för framtiden.
Vi erbjuder
En central och betydelsefull roll i en av regionens viktigaste kulturverksamheter.
Möjlighet att påverka och utveckla Konserthusets framtida verksamhet.
Ett varierat och stimulerande arbete med stort eget ansvar.
En engagerad organisation där kultur, kvalitet och samarbete står i fokus.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och professionell utveckling.
Flexibla arbetsformer och förmåner som bidrar till en hållbar balans mellan arbete och fritid.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av Konserthusets fortsatta utveckling mot framtiden och 100-årsjubileet 2032.
Helsingborgs Konserthus invigdes 1932 och är ett av Sveriges främsta exempel på skandinavisk funktionalism, ritat av arkitekten Sven Markelius. Huset är hemmascen för Helsingborgs Symfoniorkester (HSO) och erbjuder ett brett program som inkluderar klassisk musik, jazz, körkonserter och barnföreställningar, med två konsertsalar på 849 respektive 245 platser. Konserthuset kulturminnesmärktes 1997 och i 2024 blev huset tilldelat Den Haag-kommissionens Blue Shields emblem.
Som verksamhet är Konserthuset organiserat under Sveriges största kulturbolag, Helsingborgs Arena och Scen med visionen:
Med passion skapar vi upplevelser i världsklass. Tillsammans syresätter vi staden, gör den levande, rikare och större. Vi tar världen till Helsingborg!https://www.helsingborgskonserthus.se/
Om Helsingborg Arena och Scen AB
Vi är en del av Helsingborg Arena och Scen AB och har hela staden som vår arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd för helsingborgaren och andra besökare. Vi är ett bolag med många strängar på vår lyra. Hos oss finns Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Sofiero Slott och slottsträdgård, Helsingborg Arena och Helsingborg Convention & Event Bureau samt stödfunktioner inom marknad och försäljning, HR och ekonomi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Arena och Scen AB
(org.nr 556870-7607), https://helsingborgarenaochscen.se
Roskildegatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Konserthuset, Ledning och produktion Kontakt
HR partner
Sandra Liegnell sandra.liegnell@helsingborg.se 0766108136 Jobbnummer
9970147