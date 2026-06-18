Psykolog, samtalsmottagningarna för barn- och unga i Leksand och Rättvik
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Leksand Visa alla psykologjobb i Leksand
2026-06-18
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och göra verklig skillnad för barn och unga i Leksand och Rättvik?
Samtalsmottagningarna för barn och unga i Leksand och Rättvik erbjuder en meningsfull och varierad tjänst där du arbetar nära barn, ungdomar och deras familjer - med fokus på tidiga insatser och att skapa rätt stöd i rätt tid. Mottagningarna ingår i Primärvården och erbjuder tidiga samt lättillgängliga psykologiska insatser för barn och ungdomar upp till 17 år. De barn och ungdomar som kommer till oss har initialt triagerats via En väg in, som är en regional mottagningsfunktion. Det innebär att behov och vårdnivå redan har bedömts i ett första skede, vilket ger dig som behandlare ett tydligt utgångsläge i mötet med patienten.
På mottagningarna arbetar i dag en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri/KBT samt en legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Vi samverkar tätt med elevhälsa, socialtjänst och andra vårdgivare. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas, vilket ger dig möjlighet att aktivt bidra till att forma framtidens arbetssätt. Vårdcentralerna Leksand och Rättvik bedrivs inom ramen för Vårdval Primärvård Dalarna vilket innebär att verksamheterna omfattas av ett formellt uppdrag och avtal som styr hur primärvården ska bedrivas, bla avseende utbud, kvalitet och tillgänglighet.
Tjänsten innebär arbete dagtid. Intervjuer kommer att påbörjas v. 34. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad psykolog hos oss arbetar du med tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa i första linjens vård. Tjänsten är delad mellan samtalsmottagningarna i Leksand och Rättvik, vilket innebär att resor mellan orterna ingår i tjänsten. Arbetet är varierat och kombinerar självständigt behandlingsarbete med nära samverkan med andra aktörer kring barnet och familjen. Du arbetar också i team tillsammans med mottagningens terapeuter.
Tillsammans utgör ni ett mindre team där ni kompletterar varandras kompetenser, samverkar kring patienter och bidrar till ett gemensamt lärande och utveckling av verksamheten. Du ansvarar för att förebygga, identifiera och behandla psykisk ohälsa. I uppdraget ingår att genomföra bedömningar, erbjuda kortare behandlingsinsatser samt följa upp genomförda insatser. Du arbetar både med individuella samtal och med samtal tillsammans med närstående. Arbetet omfattar en bred variation av psykologiska frågeställningar och du möter barn och unga med olika typer av behov. Samverkan är en central del av uppdraget och du samarbetar regelbundet med exempelvis skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri samt andra relevanta aktörer.
Du bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten genom att delta i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt och mottagningens innehåll. I tjänsten ingår även en generalistfunktion vilket innebär också att du kan arbeta brett inom vårdcentralens uppdrag och stötta i olika delar av verksamheten med din kompetens när det behövs.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog med dokumenterad KBT-kompetens som är trygg i sin yrkesroll, har ett starkt intresse för första linjens vård och motiveras av att bidra med tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Dokumenterad kompetens inom KBT
B-körkort och vana att köra bil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin eller elevhälsa
Vidareutbildning inom psykologisk behandling, särskilt inom KBT, eller annan relevant fördjupning
Erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer
Erfarenhet av samverkan med andra professioner och aktörer kring barn och ungas psykiska hälsaDina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer samt inge trygghet i mötet med barn, unga och deras familjer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, där samverkan och ett gott samarbete är en naturlig del av arbetet. Vidare är du flexibel, utvecklingsinriktad och ser möjligheter i förändrings- och förbättringsarbete. Du har god kommunikativ förmåga, bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och har ett genuint intresse för att arbeta med tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Bälter Karlsson, Hanna hanna.balterkarlsson@regiondalarna.se 0250-493656 Jobbnummer
9970144