Handläggare Folkhälsonutrition och märkning
Vill du bidra till att förenkla för företag kopplat till lagstiftning om näringsriktiga och säkra livsmedel? Trivs du med att ge tydlig information till Livsmedelsverkets målgrupper, handlägga ärenden, bidra till regelutveckling och samverka med olika aktörer? Hos oss har du möjlighet att arbeta med ett område som är i utveckling, både i Sverige och inom EU.
Din roll
Hos oss arbetar du med att driva utvecklingen och tolkning av lagstiftning inom nutritionsområdet. I uppdraget ingår att handlägga ärenden och driva utvecklingsprojekt i samverkan med en lång rad aktörer. Att ge tydlig och målgruppsanpassad vägledning till målgrupperna inom matrelaterad hälsa på Livsmedelsverkets webbplats, inklusive Kontrollwiki och Livstecknet, är en betydande del av arbetet. Exempelvis ingår att vägleda om lagstiftningen för känsliga konsumentgrupper, som spädbarn och småbarn. Det är ett samordnade och kommunikativt uppdrag inom företagsstöd och nutritionsrelaterade frågor, inom Livsmedelsverket och mellan myndigheter samt med företag och andra intressenter. Du är en resurs i allmänt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen, i samarbete med dina kollegor. Det kan exempelvis gälla handläggning av ärenden inom RASFF-systemet och stöd till regelutvecklingsarbete i EU. I uppdraget ingår även att företräda myndigheten och vara talesperson i olika sammanhang samt samverka med många olika aktörer.
Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion
På enheten för hållbar livsmedelskonsumtion arbetar vi för en mer hållbar livsmedelskonsumtion hos befolkningen. Vi ger stöd i form av bland annat råd, riktlinjer, policys och tolkning av lagstiftning till yrkesgrupper, företag, kontrollmyndigheter och andra organisationer vars arbete berör livsmedel, mat och måltider samt i förlängningen konsumenter. Vi driver många regeringsuppdrag, dels inom livsmedelsstrategin, dels uppdrag i samverkan med andra myndigheter. Vi arbetar bland annat med offentliga måltider, matallergi, livsmedel för känsliga konsumentgrupper såsom barn, Nyckelhålet och utvecklingsarbete inom exempelvis Fullkornsfrämjandet.
Din kompetens
Vi söker dig med akademisk examen där livsmedelsagronomi, nutrition, kostvetenskap eller närliggande område utgör en betydande del. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med livsmedelslagstiftning. Det krävs att du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i uppdrag inom nationell eller kommunal myndighet eller på livsmedelsföretag med frågor som rör nutrition, märkning och hållbar livsmedelskonsumtion. Du har även erfarenhet av att leda eller samordna projekt och är van att hantera en vardag med många olika kommunikativa inslag i ditt utåtriktade arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en myndighetsroll och med erfarenhet av livsmedelskontroll. Det är också meriterande om du arbetat med föreskriftsarbete som omfattar märkning och med erfarenhet av arbete för våra prioriterade målgrupper såsom företag och branschorganisationer. Det är meriterande om du har vana att gå igenom stora mängder data såsom skriftliga underlag och lagstiftning samt analysera och sammanfatta vetenskaplig information. Det krävs att du har goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas med uppdraget agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande i ditt arbete. Du tar ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt våra målgruppers behov. Du gör genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål och tidsplaner. Du bjuder in till och är öppen för samarbeten, idéer och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team, har hög kompetens i sakfrågorna hållbar livsmedelskonsumtion, kost, märkning och nutrition som du delar med dig av för att stärka vår gemensamma förmåga. Du förmår manövrera i ett stort flöde av arbetsuppgifter då du har förmåga att se såväl helhet som att ha öga för detaljer. Du är van att samarbeta med andra både internt och externt där du nyttjar din förmåga att enkelt och okomplicerat kommunicera vårt uppdrag och våra insatser. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthålla relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Britta Ekman. Representant för Saco-S är Mahnoush Etminan och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-05-12. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/01720. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
https://www.livsmedelsverket.se/
Dag Hammarskjölds väg 56 A
)
752 37 UPPSALA
