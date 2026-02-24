Handläggare folkbokföring
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Inom folkbokföringen har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär många kontakter, utredningar och beslutsfattande.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta som handläggare med utredningar, där det ingår att fatta beslut i olika folkbokföringsärenden. I din arbetsvardag möter du människor med olika bakgrund och begär in kompletteringar via telefon, brev, personliga besök och digitala brevlådor i din kontakt med privatpersoner och andra myndigheter. Du kan även komma att arbeta med kontrollbesök, vilket innebär att du gör besök hos privatpersoner och på fastigheter som ett led i pågående utredningar. Eftersom vi hanterar mycket information i vår handläggning behöver du ha förmåga att ta till dig och sortera information, samtidigt som vi har en varierad arbetsdag där vi behöver arbeta aktivt med prioriteringar och struktur.
Arbetets innehåll, bredd och komplexitet bestäms utifrån verksamhetens behov och du behöver vara flexibel. Du driver dina ärenden självständigt och jobbar aktivt med att välja effektiva lösningar. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med kollegorna i ditt team. Vi arbetar med ständiga förbättringar i vardagen och ser gärna att du har ett intresse för att utveckla arbetet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör folkbokföringsenhet 4 på Folk- och fastighetsavdelningen, med placering i Jönköping.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ta initiativ, självständigt planera och driva ditt arbete framåt inom givna riktlinjer
- se helheten, ha kundfokus och bemöta andra med hjälpsamhet och respekt
- tala och skriva enkelt och tydligt på svenska och engelska
- vara flexibel och förändringsbenägen
- vara bra på att samarbeta och bidra till att teamet utvecklas för att nå gemensamma mål
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom t ex juridik, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan för jobbet relevant inriktning
- aktuell och relevant erfarenhet av att bemöta människor via telefon, mejl eller direkt kundkontakt
- B-Körkort.
Det är önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor eller annan resultatorienterad verksamhet. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
