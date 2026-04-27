Handläggare/Ekonom
2026-04-27
Vill du vara med och utveckla Östergötland? Nu söker vi en central funktion som bidrar till att göra Östergötlands kulturliv ännu bättre. Vi erbjuder en spännande möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med handläggning och ekonomisk hantering på enheten för kultur. Region Östergötland ansvarar för regionala utvecklingsfrågor, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regional utveckling omfattar områdena kultur, samhällsplanering samt näringslivsutveckling. Enheten för kultur inom regional utveckling arbetar med att utifrån den regionala kulturplanen verka för kulturens strategiska roll i Östergötland. Med regionala prioriteringar som grund arbetar vi i samverkan med kulturinstitutioner, yrkesverksamma kulturskapare, civilsamhälle, kommuner, statliga myndigheter och övriga berörda aktörer.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I din roll som handläggare/ekonom blir du ansvarig för frågor som dels kopplar an till enhetens löpande arbete, dels medverka till utvecklings- och förändringsprocesser. Du kommer även ingå i det övergripande projektteamet för regional utveckling, där du får möjlighet till informationsutbyte med kollegor som har motsvarande funktioner på andra enheter.
Rollen som handläggare/ekonom innebär bland annat:
• Kvalitetskontroller och avstämningar kopplade till vår bidragshantering.
• Hantering av administration/ekonomi till såväl interna som externa projekt.
• Bidra till arbetet i frågor som rör upphandling och andra administrativa processer.
• Förbättrings- och utvecklingsarbete samt omvärldsbevakning.
Arbetsgrupp
Verksamhetsområdet för kultur och bildning består av 20 medarbetare. Du kommer i första hand vara ett stöd för kulturenheten, men även ingå i den övergripande projektgruppen för regional utveckling.
Om dig
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning från högskola eller universitet eller motsvarande, alternativt med relevant erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Goda kunskaper i Office-paketet, framför allt inom Excel, krävs Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i, eller med, politiskt styrda organisationer.
Som person är du engagerad och serviceinriktad i ditt bemötande. Du tar initiativ, startar upp aktiviteter, prioriterar och strukturerar ditt arbete både enskilt och tillsammans med kollegor för att leverera resultat med hög kvalitet. Det är av vikt att vara en god lagspelare och tydlig i din kommunikation. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet och ordningssinne, men även en god blick för utvecklingsprocesser. Ett intresse för kulturfrågor är naturligtvis ett plus för att kunna ta del av de större sammanhangen i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
Enheten för kultur, Sankt Larsgatan 4
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Enheten för kultur Kontakt
Henrik Edelberg, Vision 010-1036503 Jobbnummer
9876250