Handläggare civil beredskap
Länsstyrelsen i Östergötlands län / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-09
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Nu söker vi
Vi söker nu en beredskapshandläggare inom civilt försvar och krisberedskap. Vi behöver förstärkning i både befintliga och nya uppdrag och du kommer bli delaktig i att utveckla myndighetens och länets arbete med civilt försvar och krisberedskap.
Om enheten
Du kommer att tillhöra Enheten för civil beredskap och räddningstjänst som är en av sex enheter på Avdelning för människa och samhälle. Enheten består av cirka femton medarbetare som tillsammans arbetar med stöd, samordning och tillsyn inom områdena civilt försvar, krisberedskap, skydd mot olyckor samt cybersäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd, informationssäkerhet och signalskydd. Hos oss blir du del av ett lag som stödjer arbetet inom myndigheten, länet och sydöstra civilområdet.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor och externa aktörer analysera hot, risker och sårbarheter som kan påverka samhällsviktig verksamhet och totalförsvaret i länet. Underlagen kan bestå av exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser från kommuner, nationella planeringsunderlag eller workshops som du förväntas både delta i och leda. Du medverkar även i utvärdering av övningar och inträffade händelser samt genomför förmågebedömningar inom olika verksamhetsområden. I rollen ingår att följa och omhänderta analyser, planeringsunderlag och vägledningar från nationella aktörer, såsom Regeringskansliet, Myndigheten för civilt försvar och sektorsansvariga beredskapsmyndigheter. Tillsammans med kollegor och berörda aktörer i länet identifierar och bedömer du åtgärdsbehov samt tar fram planeringsunderlag, beredskapsplaner och rutiner för att minska sårbarheter och stärka samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser och ytterst krig.
Du samordnar och deltar även i arbetet med att ta fram scenariospecifika planer inom exempelvis skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst, kärnenergiberedskap och försörjningsberedskap för samhällsviktiga funktioner. Arbetet styrs både av gällande regelverk och av de utvecklings- och åtgärdsbehov som identifieras genom olika analyser och bedömningar. En viktig del av arbetet är också att tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar på lokal, regional och nationell nivå.Uppdraget förutsätter nära samverkan med offentliga och privata aktörer samt med civilsamhället och frivilliga försvarsorganisationer.Eftersom omvärldsläget är föränderligt kan arbetsuppgifterna utvecklas och förändras över tid, i takt med nya behov och uppdrag inom området civil beredskap och totalförsvar.
Ska-krav för tjänsten:
En för tjänsten relevant högskole-, universitetsexamen eller annan eftergymnasial utbildning som vi, tillsammans med din erfarenhet, bedömer som likvärdig.
Minst ett års arbetslivserfarenhet från relevanta arbetsområden exempelvis risk- eller kontinuitetshantering, krisberedskap och civilt försvar.
Erfarenhet av analys, utredning eller annan typ av uppgift som innebär att du har strukturerat och sammanställt information, bedömt den och presenterat dina slutsatser.
Erfarenhet av samordning alternativt av att leda projekt, uppdrag eller processer.
Grundläggande kompetens inom Excel och Office.
B-körkort
Svenskt medborgarskap är krav, men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, gärna på olika nivåer,
erfarenhet av att leda samverkan, och samordna uppdrag, som berört flera olika aktörer,
erfarenhet av att arbeta med utbildning och övning.
utbildning i kris-, risk- och konflikthantering, krisberedskap, totalförsvar, stabsmetodik, ledarskapsutbildning, brandingenjör eller annan för tjänsten relevant yrkesutbildning.
kunna läsa och uttrycka dig på engelska.
Som person
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du tar ansvar för att lösa dina uppgifter och kan se dem i ett större sammanhang. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina uppdrag vidare, men samtidigt har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera samt trivs med att hantera komplexa frågor. Arbetet med civilt försvar och krisberedskap är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden. Du uttrycker dig också väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen är
En tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef Andreas Lundberg, telefon: 010-22 35 367.
Fackliga företrädare:
SACO, Sofie Helgesson, telefon: 010-223 53 71.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 19 juni, ange ref nr: 9947-2026.
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Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Östergötlands Län
(org.nr 202100-2270), https://www.lansstyrelsen.se/
Östgötagatan 3 (visa karta
)
581 86 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för civil beredskap och räddningstjänst Kontakt
Sofie Helgesson, SACO 010-2235371 Jobbnummer
9953894