Handläggare arbetsmiljö
2025-10-06
Det vi gör idag gör vi för imorgon. Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar både ett eget ansvar såväl som goda möjligheter till kompetensutveckling? I Marinen har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Är du intresserad av att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete? Då är du den vi söker.
Om enheten
Marinstabens verksamhetssäkerhetsenhet leder, samordnar och utvecklar marinens verksamhetssäkerhet. Det omfattar bland annat sjö-, flyg-, och marksäkerhet. Vad avser sjösäkerhetsarbetet är det för hela Försvarsmakten. Marinstabens marksäkerhetsavdelning ingår i Verksamhetssäkerhetsenheten. Avdelningen hanterar flera funktioner exempelvis, IFTEX/BVKV, Farligt gods, el-, brand-, trafik-, marksäkerhet. Arbetsmiljö genomsyrar samtliga funktioner. Fokus för avdelningen är att underlätta för marinens verksamheter så att tillbud och olyckor blir så få som möjligt. Verksamheten är fördelade på olika placeringsorter så bra om du är van vid att ha kollegor på distans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med övriga delar inom Verksamhetssäkerhetsenheten samordna, utveckla och driva arbetsmiljöarbetet inom hela Marinen. Utgöra ett stöd till marinledningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i enskilda arbetsmiljöfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även att vara föredragande vid marinens arbetsmiljöskyddskommitté. Svara på remisser och analysera arbetsmiljörelaterade undersökningar på marinövergripande nivå, komma med förslag på åtgärder, följa upp handlingsplaner och stödja i riskbedömningar. Rapportera lägesbild och utveckling av arbetsmiljöarbetet inom Marinen. En annan del av arbetet är att samverka med övriga arbetsmiljösamordnare på central nivå inom Försvarsmakten, marinens huvudskyddsombud samt med arbetsmiljöhandläggare inom marinen. Du kommer också ansvara för att planera och utbilda chefer inom arbetsmiljöområdet. Eftersom Försvarsmakten och Marinstaben är i stark tillväxt och enheten är under uppbyggnad är det troligt att arbetsuppgifterna kommer utvecklas över tid.
• Högskoleutbildning inom arbetsmiljöområdet eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete
• Minst 2 års erfarenhet från arbetsmiljöarbete integrerat i arbetsmiljöledningssytem
• Vara väl insatt i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt övriga författningar aktuell lagstiftning och riktlinjer avseende arbetsmiljö
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• B-körkort, manuellDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att du ska trivas är det viktigt att du kan samverka med alla samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i frågor av skiftande karaktär och kan leverera resultat med hög kvalité inom givna tidsramar. Du trivs att arbeta med komplexa frågor och ha en
stödjande roll. God kommunikations -och samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas och att trivas i rollen. Då arbetet omgärdas av mycket administration måste du kunna hantera det, bitvis under hög belastning.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av SAP/PRIO
• Erfarenhet av vara föredragande i arbetsmiljöfrågor
• Erfarenheter att leda projekt
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Befattningen är civil.
Arbetsort: Haninge kommun, Muskö.
Arbetet innebär tjänsteresor.
Tillträdesdatum: snarast.
Upplysningar om befattningen
Information om rekryteringsprocessen
Fackliga företrädare
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-03.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
