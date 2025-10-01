Handläggare
2025-10-01
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Hos oss gör du skillnad
I denna serviceinriktade roll som handläggare kommer du bland annat att ansvara för de förvaltningsuppdrag som vi utför inom gruppen men också ha en hel del kundkontakter. Du kommer även tillsammans med dina kollegor ansvara för att leveransen sker inom uppsatta servicenivåer och att vi håller våra kundlöften.
Arbetsuppgifterna kan se ut som nedan:
• Kontraktshantering, som ex. uppsägningar och upprättande av hyreskontrakt
• Administration av överlåtelser och pantförskrivningar
• Kundkontakt och hantering av ärenden
Du kommer att ingå i ett team på ca 16 personer, där du förväntas kunna arbeta både självständigt och tillsammans med ditt team. I teamet värderas engagemang, initiativtagande och samarbete högt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
För att trivas så bra som möjligt i denna tjänst ser vi att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med såväl kunder som arbetskamrater. Du som person bör ha en god förmåga att ta eget ansvar och initiativ, att arbeta proaktivt, se helheter och med stort engagemang ge bra och tydlig service till kunder och kollegor.
Du arbetar effektivt med hög kvalitet och kundfokus enligt beslutade arbetssätt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativa tjänster, gärna inom fastighetsförvaltning.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Västerås.
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
