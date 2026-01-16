Handläggande Arkitekt, Badhus & Simhallar
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Malmö
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om oss på Liljewall
Var dags arkitektur gör livet lite smidigare, roligare och vackrare. Liljewall är ett medarbetarägt arkitektkontor med lång och bred erfarenhet av att driva allt från komplexa stadsutvecklingsprocesser till nybyggnationer och renoveringar. Vårt fokus ligger på hållbart byggande, där vi tar hänsyn till både sociala och miljömässiga aspekter, med ett långsiktigt perspektiv.
Badhus & simhallar är ett av våra största expertisområden som vi har jobbat med över lång tid. Badhus, som en viktig mötesplats i samhället, ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Vi är idag en av Sveriges ledande badhusarkitekter. Just nu söker vi en arkitekt i en handläggande roll med erfarenhet inom området.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter och ljusdesigners. Här får du möjlighet att bidra med din gedigna erfarenhet samtidigt som du är med och utvecklar både projekt och arbetssätt.
Om rollen
Att rita ett badhus innebär många komplexa frågeställningar. Vår tids badanläggningar möter nya utmaningar utifrån önskemål om stor flexibilitet, högt ställda miljömål, nya tekniska lösningar. Vi arbetar med att möta frågeställningarna fram till byggbara lösningar i väl gestaltad formgivning. Du kommer att vara en del av detta team med experter inom området. Våra badhusprojekt sker hela tiden i nära samarbete med kunder och entreprenörer. I flera återkommande projekt har vi byggt upp vårt kunnande och förfinat våra lösningar. Vi arbetar i alla skeden, under olika entreprenadformer och har idag en gedigen kunskap inom lokalplanering, rumsgestaltning och byggteknik för badhus.
Vem är du
Vi söker dig som har 5 års erfarenhet som arkitekt varav 2 år som handläggande och du har en examen inom arkitektur på masternivå.
Tjänsten kräver erfarenhet av projektering inom badhus och simhallar. Erfarenhet inom både ny- och ombyggnation är meriterande.
Rollen kräver en stor kommunikativ förmåga då du kommer att ha löpande, självständig kontakt med beställare, projektledare och interndisciplinära projektteam. Du behöver vara van att delegera och arbetsleda ett projektteam. Du lägger vikt vid att arbeta strukturerat och noggrant med ett tydligt kundfokus. Vi söker dig som trivs med att växla mellan olika skeden och detaljnivåer och som kan förverkliga ett starkt gestaltningskoncept hela vägen ned till projektering av enskilda detaljer. Du har en god teknisk förståelse samt kostnadsmedvetenhet och kan därmed vara en aktiv part i dialogen med entreprenör och byggaktör.
Meriterande för tjänsten är vana av 3D-projektering och kunskaper i ArchiCAD,
Vårt erbjudande
Hos oss står glädje, öppenhet och kreativitet i centrum, värderingar som är viktiga i både vårt arbetssätt och i vår vardag. Vi sitter i fräscha lokaler mitt i Göteborg och erbjuder trygga och attraktiva anställningsvillkor såsom friskvård, pension enligt kollektivavtal och flexibla arbetssätt som möjliggör en god balans mellan arbete och privatliv.
Som medarbetare på Liljewall får du möjlighet till kompetensutveckling, kunskapsutbyte och att vara med och påverka både projekt och verksamhet i stort. Vi tror på långsiktighet, både i våra relationer och i hur vi utvecklar våra medarbetare.
Rollen är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg, där du arbetar nära både ledning och kollegor i en miljö som präglas av samarbete, närhet och generöst kunskapsutbyte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@liljewall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H. Arkitekt Badhus & Simhallar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljewall Arkitekter AB
(org.nr 556145-0379), https://www.liljewall.se/
Odinsplatsen 1 (visa karta
)
411 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Liljewall arkitekter AB Jobbnummer
9689914