Händig personal sökes för uppdrag

Som montör arbetar du med att bygga upp och montera montrar inför mässor och event främst i Stockholm, men resor runt om i landet kan förekomma. Arbetet sker ofta i team och kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar eller intensiva perioder.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Montering och demontering av mässmontrar
Enklare snickeriarbeten
Uppbyggnad av väggar, golv och inredningsdetaljer
Lastning och lossning av material
Säkerställande av att montern är färdigställd enligt ritning och tidsplanProfil
Är händig och trivs med praktiskt arbete
Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
Är lösningsorienterad och gillar att arbeta i team
Vill utvecklas och lära dig nya moment
Har en annan aktiv sysselsättning på minst 50 % (studier eller annat arbete)
Då tjänsten är på deltid.
Tidigare erfarenhet av montage eller bygg är meriterande men inget krav rätt inställning och vilja att utvecklas är det viktigaste.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten. Ersättning
