Händig personal sökes för uppdrag

Auxante AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-03-03


Visa alla montörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Auxante AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-03-03

Arbetsuppgifter
Som montör arbetar du med att bygga upp och montera montrar inför mässor och event främst i Stockholm, men resor runt om i landet kan förekomma. Arbetet sker ofta i team och kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar eller intensiva perioder.

Du kommer bland annat att arbeta med:

Montering och demontering av mässmontrar

Enklare snickeriarbeten

Uppbyggnad av väggar, golv och inredningsdetaljer

Lastning och lossning av material

Säkerställande av att montern är färdigställd enligt ritning och tidsplan

Profil
Är händig och trivs med praktiskt arbete

Har en positiv inställning och hög arbetsmoral

Är lösningsorienterad och gillar att arbeta i team

Vill utvecklas och lära dig nya moment

Har en annan aktiv sysselsättning på minst 50 % (studier eller annat arbete)
Då tjänsten är på deltid.

Tidigare erfarenhet av montage eller bygg är meriterande men inget krav rätt inställning och vilja att utvecklas är det viktigaste.

Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "205".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Auxante AB (org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hakan Tirpan
hakantirpan@auxante.se

Jobbnummer
9773335

Prenumerera på jobb från Auxante AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Auxante AB: