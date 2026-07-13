Händig Linjetekniker till Uppsala!

WeStaff Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2026-07-13


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Vill du arbeta praktiskt med teknik problemlösning och varierande arbetsuppgifter?
Nu söker vi på WeStaff Sweden en Linjetekniker till vår uppdragsgivare i Uppsala. Här får du en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar med montering, underhåll, felsökning och praktiska förbättringar i en högteknologisk produktionsmiljö.
Det här är rollen för dig som är händig, tekniskt nyfiken och gillar att lösa problem. Du trivs med att arbeta praktiskt och har bred teknisk förståelse: oavsett om din bakgrund är inom mekanik, el, VVS, industri eller liknande.

Om rollen
Som linjetekniker ansvarar du för att stötta produktionen genom att bygga, anpassa och förbättra utrustning och arbetsstationer. Arbetet är varierande och består ofta av unika montage och tekniska lösningar snarare än repetitivt produktionsarbete.
Du kommer bland annat att:

Montera och bygga produktionsutrustning, arbetsstationer och tekniska lösningar

Utföra mekaniska montage och enklare elinstallationer

Arbeta med underhåll, reparationer och felsökning av utrustning

Åtgärda praktiska problem som uppstår i produktionen

Delta i förbättringsarbeten och utveckla smarta lösningar för verksamheten

Samarbeta nära produktion, teknik och övriga funktioner

Du blir en del av ett engagerat team där eget initiativ, problemlösning och samarbete värdesätts högt.

Vi söker dig som:

Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna

Har erfarenhet från exempelvis industri, mekanik, el, elektronik, VVS, fastighet eller liknande tekniskt arbete

Har ett stort tekniskt intresse och gillar att lösa problem

Är självgående, ansvarstagande och flexibel

Har god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av elektriskt/mekaniskt montage

Grundläggande kunskaper inom el eller elektronik

Erfarenhet av underhållsarbete eller produktionsteknik

Truck- eller traverskort

Därför ska du välja detta jobb:

Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik

Stor möjlighet att påverka och hitta egna tekniska lösningar

Arbeta i en modern och högteknologisk verksamhet

Trevliga kollegor och en hjälpsam arbetsmiljö

Trygg anställning med kollektivavtal

Långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter

Praktisk information
Anställning: Heltid, dagtid (måndag–fredag)
Start: Rekryteringsprocessen startar i augusti. Tillträde enligt överenskommelse.
Längd: Långsiktigt uppdrag.
Plats: Uppsala

Publiceringsdatum
2026-07-13

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060934-2099478".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Uppsala universitet (visa karta)
753 12  UPPSALA

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
10001781

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