Händig Linjetekniker till Uppsala!
WeStaff Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-07-13
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Vill du arbeta praktiskt med teknik problemlösning och varierande arbetsuppgifter?
Nu söker vi på WeStaff Sweden en Linjetekniker till vår uppdragsgivare i Uppsala. Här får du en varierande roll där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar med montering, underhåll, felsökning och praktiska förbättringar i en högteknologisk produktionsmiljö.
Det här är rollen för dig som är händig, tekniskt nyfiken och gillar att lösa problem. Du trivs med att arbeta praktiskt och har bred teknisk förståelse: oavsett om din bakgrund är inom mekanik, el, VVS, industri eller liknande.
Om rollen
Som linjetekniker ansvarar du för att stötta produktionen genom att bygga, anpassa och förbättra utrustning och arbetsstationer. Arbetet är varierande och består ofta av unika montage och tekniska lösningar snarare än repetitivt produktionsarbete.
Du kommer bland annat att:
Montera och bygga produktionsutrustning, arbetsstationer och tekniska lösningar
Utföra mekaniska montage och enklare elinstallationer
Arbeta med underhåll, reparationer och felsökning av utrustning
Åtgärda praktiska problem som uppstår i produktionen
Delta i förbättringsarbeten och utveckla smarta lösningar för verksamheten
Samarbeta nära produktion, teknik och övriga funktioner
Du blir en del av ett engagerat team där eget initiativ, problemlösning och samarbete värdesätts högt.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna
Har erfarenhet från exempelvis industri, mekanik, el, elektronik, VVS, fastighet eller liknande tekniskt arbete
Har ett stort tekniskt intresse och gillar att lösa problem
Är självgående, ansvarstagande och flexibel
Har god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av elektriskt/mekaniskt montage
Grundläggande kunskaper inom el eller elektronik
Erfarenhet av underhållsarbete eller produktionsteknik
Truck- eller traverskort
Därför ska du välja detta jobb:
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
Stor möjlighet att påverka och hitta egna tekniska lösningar
Arbeta i en modern och högteknologisk verksamhet
Trevliga kollegor och en hjälpsam arbetsmiljö
Trygg anställning med kollektivavtal
Långsiktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter
Praktisk information
Anställning: Heltid, dagtid (måndag–fredag)
Start: Rekryteringsprocessen startar i augusti. Tillträde enligt överenskommelse.
Längd: Långsiktigt uppdrag.
Plats: UppsalaPubliceringsdatum2026-07-13Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060934-2099478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Uppsala universitet (visa karta
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753 12 UPPSALA Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10001781