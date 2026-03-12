Händig djurskötare till grisgård!
Lonaeus Lantbruk KB / Djuruppfödarjobb / Vadstena
2026-03-12
Visa alla jobb hos Lonaeus Lantbruk KB i Vadstena
Vi söker en djurskötare till vår grisgård.
Arbetet är varierat och består av både djurskötsel och praktiskt arbete i stallarna. En viktig del av jobbet är att se till att stall, utrustning och teknik fungerar som de ska - så du behöver trivas lika bra med verktyg som med djur.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
• Daglig skötsel av grisarna
• Tillsyn av djurhälsa och djurmiljö
• Renhållning i stall och djurutrymmen
• Löpande tillsyn av stallens utrustning och teknik
• Reparationer och underhåll när något krånglar
• Journalföring på papper och dator
• Djurtransporter med traktor och vagnKvalifikationer
• Körkort är ett krav
• Traktorvana är meriterande
• Du är praktiskt lagd och gillar att lösa problem
• Du tar ansvar för ditt arbete och gillar ordning och reda
• Du har ett gott djuröga
Erfarenhet av djurskötsel är meriterande men inget krav - vi lär gärna upp rätt person.
Arbetet sker i stallmiljö med damm, foder och djur, så du behöver kunna arbeta i denna miljö utan allergiska besvär.
Du behöver också trivas med ett fysiskt arbete där man rör på sig hela dagarna.
Vi erbjuder
• Kurs D9 (obligatorisk för att få behandla grisar)
• Ett självständigt och varierat arbete på landet
• Möjlighet att utvecklas inom både djurhållning och praktiskt underhåll
Boende finns inte på gården, men Östgötaslätten är en vacker plats att leta boende på.
Ansök med CV och personligt brev till: info@lonaeuslantbruk.se
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Via mail.
E-post: info@lonaeuslantbruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lonaeus Lantbruk KB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794804