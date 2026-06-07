Hamam-medarbetare Timanställning
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2026-06-07
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Vi söker en serviceinriktad hamam-medarbetare för timanställning. Arbetstiderna varierar beroende på bokningar så flexibilitet kring arbetstider är viktigt.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Utföra hamamritualer (tvagning, massage, skumtvätt/bad m.m.)
Kundmottagning och kassahantering
Servering av frukt och dryck
Städning och rengöring av hamam och lokalerKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av hamam, massage, spa och sparitualer är meriterande
Serviceinriktad och flexibel
Värmetålig och trivs i varma miljöer
Språkkunskaper i svenska/engelska är ett plus
Önskemål:
Många av våra kunder efterfrågar kvinnliga terapeuter, därför ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: Hamamgoteborg@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hamam medarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Hamam & SPA AB
(org.nr 559337-8929)
Linnégatan 25 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9951250