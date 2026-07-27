Instruktör till snickeri och måleri på Intern service
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Möbelsnickarjobb / Växjö Visa alla möbelsnickarjobb i Växjö
2026-07-27
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Förvaltningen för Arbete och välfärd ansvarar bland annat för områdena arbetsmarknad, aktivitetskravet, försörjningsstöd, vuxenutbildning, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning.
Avdelningen Arbete och lärande har ca 200 anställda och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknad, utbildning, bistånds och integrationsfrågor möts och hanteras.
Intern service, som omfattar cirka 100 medarbetare, utför olika arbeten och uppdrag till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen inom som t.ex. lokalvård, trädgård och grönyta, transport och service, textil och möbeltapetsering samt snickeri, måleri och klottersanering.
Som instruktör vid Intern service arbetslag snickeri och måleri arbetar du och en kollega med att handleda cirka 10 medarbetare. Ett viktigt mål med verksamheten är att leda medarbetare in i en arbetsgemenskap och att få struktur på dagen för att på sikt bli redo för den öppna arbetsmarknaden eller en relevant utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant yrkesutbildning inom bygg och/eller måleri. Har du erfarenhet av arbetsledning, en beteendevetenskaplig utbildning eller erfarenhet att arbeta med människor ser vi detta som meriterande.
Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är stresstålig. Du har social kompetens och förstår varför och mot vilka mål vi arbetar. Bemötandet är en viktig del för att få människor att växa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 38/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Peter Lundgren, enhetschef peter.lundgren@vaxjo.se 0470-439 10 Jobbnummer
10012130