Sektionsledare/sjuksköterska Rörelseorganens centrum, Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-27
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artro, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Inom Rörelseorganens centrum Umeå finns mottagning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, administrativ enhet samt ortopedtekniskt centrum. Vården präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade i patientens vårdprocess och samarbetar för bästa resultat med visionen att hålla Norrland på fötter och i rörelse.
Ortopedens vårdavdelning har ett nära samarbete med Umeå universitet genom vår nyöppnade kliniska utbildningsavdelning. Utbildning av studenter och medarbetare ligger oss varmt om hjärtat och genom den nya avdelningen uppnår vi en unik blandning av högspecialiserad vård och klinisk utbildning. Välkommen till en spännande, lärorik och mångfasetterad arbetsplats där du får möjlighet att utveckla och utvecklas tillsammans med dina kollegor!
Vi erbjuder dig en bra inskolning och fortlöpande kompetensutveckling genom vårt interna utbildningsprogram med specialisering mot ortopedi. För dig som bor på annan ort erbjuder vi hjälp att hitta boende.
Vi söker nu en Sjuksköterska med uppdrag som sektionsledare för Ortopedens vårdavdelning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska med sektionsledaruppdrag hos oss bidrar du till att skapa trygghet och få kollegor att må bra.
På Ortopedens vårdavdelning kommer du få möjlighet att arbeta med en bredd inom ortopedi, allt från patienter med planerade inläggningar till akutsjukvård med traumavård och avancerad ryggkirurgi. Hos oss kommer sektionsledaren att ha en viktig och självklar roll på enheten med ett övergripande ansvar för patientflöden och upprätthållande av struktur över arbetsdagen i ett nära samarbete med chefer och övriga medarbetare. Sektionsledaren deltar i introduktion av nya medarbetare på vårdavdelningen samt finns även tillgänglig för vårdteamen vid behov av momentstöd.
Som sektionsledare är du en viktig kugge i verksamheten och arbetar du nära vårdteamet, receptionist och avdelningens chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad kollega och bidrar med kunskap och glädje, som känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och ett intresse för ortopedi och akutsjukvård. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du gillar att samarbeta med människor i olika yrkeskategorier och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom din kunskap och ditt engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Avdelningschef
Petter Backteman petter.backteman@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10012127