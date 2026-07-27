Systemförvaltare IT - var med och forma morgondagens kommun
Härryda kommun / Datajobb / Härryda Visa alla datajobb i Härryda
2026-07-27
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
er).
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de tre senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.
IT-funktionen i Härryda kommun har som mål att leverera modern innovativ IT med en hög servicenivå till kommunens olika verksamheter. IT-utvecklingen i Härryda kommun är inne i ett expansivt skede som ställer höga krav på en stödjande central IT. För att möta verksamhetens behov rekryterar vi nu en serviceorienterad systemförvaltare IT.
På IT-funktionen är vi 25 medarbetare som ex arbetar med systemförvaltning, drift, service och support och systemutveckling. Vill du vara en del av ett härligt gäng i en kommun med hög tillväxt och spännande utmaningar, välkommen med din ansökan till Härryda kommun. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Ditt uppdrag
Tänk dig en roll där ditt arbete varje dag bidrar till att Härryda kommun fungerar, säkert och tillgängligt. Som systemförvaltare IT är du länken mellan teknik och verksamhet.
Din tillhörighet är IT-funktionen och du arbetar tätt tillsammans med fem kollegor i ett team där samarbete, nyfikenhet och kunskapsdelning är självklarheter. Din uppgift är att förvalta utpekade verksamhetssystem och arbeta med nya behov ur ett IT- och infrastrukturperspektiv i nära samverkan med verksamhetens egna systemförvaltare.
Tillsammans driver ni förändringsprojekt och säkerställer att systemen inte bara fungerar och är säkra, utan att de faktiskt skapar värde för alla som använder dem. I rollen har du egna utpekade verksamhetssystem med ett tydligt ägarskap vilket ger dig en hög grad av mandat och handlingsutrymme.
I praktiken innebär det ex att du tar fram och beslutar förvaltningsplaner tillsammans med systemägare och verksamhetens systemförvaltare, översätter verksamhetens behov till konkreta IT-krav kopplade till infrastrukturen och initierar och projektleder förvaltningsuppdrag från idé till leverans. Du planerar och samordnar systemförändringar enligt ITIL och Change-ramverket och håller en löpande dialog med leverantörer och IT-funktionens tekniker för att säkra och planera leveranser. Ett viktigt område är att ansvara för att systemdokumentation hålls levande och aktuell samt att bevaka omvärlden och fånga upp trender ur ett IT-perspektiv. Allt arbete bedrivs inom ramen för kommunens systemförvaltningsmodell som bygger på en enklare variant av PM3
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig med minst tre års operativ erfarenhet av IT-infrastruktur, inklusive konfiguration av server och nätverk. Den kunskapen ger dig rätt förutsättningar för att både kunna diskutera och planera behov och aktiviteter tillsammans med verksamheten. Du har en teknisk förståelse för hur infrastruktur hänger ihop och hur förändringar i ett system kan påverka ett annat. Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom systemvetenskap, eller vad vi bedömer som likvärdig arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har arbetat med systemförvaltning enligt PM3 i minst tre år och har erfarenhet av projektledning. Det är även meriterande om du arbetat enligt ITIL och är van vid att planera förändringar, till exempel genom att skriva change requests. I din ansökan vill vi att du konkret beskriver på vilket sätt du har erfarenhet av IT-infrastruktur samt dina erfarenheter inom PM3 och ITIL.
Som person är du ödmjuk och förtroendeingivande, lyhörd och generös med din kunskap. Du rör dig naturligt mellan teknik och verksamhet och kommunicerar på det sätt som situationen kräver. Du tar egna beslut, levererar med kvalitet och ställer upp när det behövs. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du söker inte bara ett jobb. Du söker en plats där du kan växa, bidra och göra skillnad, för kollegor, för invånare och för en hel kommuns framtid.
B-körkort är ett krav för denna tjänst. Du ska behärska både svenska och engelska väl i tal och skrift.
Som slutkandidat så kommer du att genomgå en bakgrundskontroll och genomföra tester samt uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vad vi erbjuder dig
Härryda kommun har en hybrid IT-miljö, en kombination av molntjänster och lokalt producerade lösningar. Vi är i ett teknikskifte avseende utformning av kommunens infrastruktur. Men det är inte bara ett teknikskifte, det är ett sätt att tänka kring hur IT skapar värde för en hel kommun. Du kliver in i en miljö där dina idéer faktiskt tas om hand och där din insats syns på riktigt, för invånare och medarbetare i Härryda kommun.
Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling och ser dig som en betydelsefull del i att forma kommunens framtida IT-miljö. Kontoret ligger i attraktiva Mölnlycke centrum med goda kommunikationer och vi erbjuder möjlighet att delvis arbeta på distans samt ett generöst friskvårdsbidrag. Vi tror på tillit och att du levererar, oavsett var du sitter. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
I den här ansökningsprocessen kommer du få svara på ett antal frågor i samband med att du fyller i din ansökan. Du ska endast fylla i/bifoga ditt CV och ska inte skriva/skicka med personligt brev. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Välkommen med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef – vi berättar gärna mer om rollen och teamet.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som söker har skyddade personuppgifter, skicka ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Ansökan kommer hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter. Ange annonsens referensnummer i ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
IT-chef
Anders Lagerkvist anders.lagerkvist@harryda.se 031-724 70 36 Jobbnummer
10012119